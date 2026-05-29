Como é a cabana luxuosa de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni cercada por montanhas e natureza em Minas Gerais

Refúgio criado pelo casal de atores reúne sauna, claraboias, paredes de vidro, vista panorâmica e experiência de imersão total na Serra da Mantiqueira

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:58

Cabana de Yanna e Bruno aposta em arquitetura de vidro, sauna a lenha e vista Crédito: Manuel Sá

Longe do ritmo acelerado das grandes cidades, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni abriram as portas de um dos projetos mais especiais da família. Localizada em Itamonte, na Serra da Mantiqueira, a cabana Matangi foi criada como um refúgio de luxo em meio à natureza e já se tornou um dos destinos mais desejados para quem busca tranquilidade e conexão com o meio ambiente.

Com 72 metros quadrados distribuídos em dois andares, a construção chama atenção pela arquitetura no estilo A-Frame, marcada pelo telhado inclinado que vai praticamente até o chão e pelas enormes paredes de vidro que transformam a paisagem em parte da decoração.

O imóvel foi construído próximo ao sítio onde o casal mora com as filhas, Madalena e Amélia, e nasceu da ideia de oferecer uma experiência de hospedagem totalmente integrada à natureza.

Logo na chegada, a sensação é de estar isolado do mundo. Cercada por montanhas, áreas preservadas e nascentes naturais, a cabana aposta em uma estética minimalista e acolhedora, onde madeira, vidro e luz natural dominam todos os ambientes.

Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni

Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni aposta em arquitetura de vidro, sauna a lenha e vista para a Serra da Mantiqueira por Manuel Sá
Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni aposta em arquitetura de vidro, sauna a lenha e vista para a Serra da Mantiqueira por Manuel Sá

O living possui pé-direito duplo e integração total com a cozinha e a sala de jantar. Grandes panos de vidro e claraboias laterais permitem que a iluminação natural invada o espaço durante todo o dia, criando uma atmosfera leve e contemplativa.

A cozinha recebeu acabamentos sofisticados, eletrodomésticos modernos e bancadas em granito escovado. Já a área de convivência foi projetada para valorizar a vista para as montanhas, com ambientes voltados para descanso e contemplação.

No andar superior, um espaço de leitura oferece uma das vistas mais privilegiadas da propriedade. O quarto principal também foi posicionado para aproveitar o cenário natural, permitindo acordar diante das montanhas da Mantiqueira.

O banheiro segue a mesma proposta artesanal do restante da cabana e recebeu ladrilhos hidráulicos produzidos manualmente em Minas Gerais.

Além dos ambientes internos, a área externa é um dos grandes diferenciais do projeto. O espaço conta com sauna a lenha, chuveirão, redes para descanso, área para fogueira, horta, mandala de ervas, espaço gourmet e um amplo deck de madeira voltado para o pôr do sol.

O projeto arquitetônico foi assinado pelo Estúdio Saymon Dall Alba, que buscou equilibrar conforto, privacidade e integração com a paisagem sem interferir na experiência natural oferecida pelo local.

Mais do que uma hospedagem, a Matangi foi pensada para proporcionar desaceleração, silêncio e contato direto com a natureza, características que refletem o estilo de vida adotado por Yanna e Bruno nos últimos anos.

