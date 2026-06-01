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Truque com água deixa a gema do ovo frito no ponto, evita bordas queimadas e deixa textura mais macia

Método simples usa vapor para cozinhar o ovo por cima, reduz a gordura no preparo e ajuda a manter a textura mais macia

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:15

Ovo preparado sem óleo pode ficar com bordas levemente crocantes e gema no ponto usando apenas água e tampa
Ovo preparado sem óleo pode ficar com bordas levemente crocantes e gema no ponto usando apenas água e tampa Crédito: Ilustração gerada por IA

Quem já tentou fazer um ovo frito bonito sabe que o erro aparece rápido. Basta a frigideira esquentar um pouco além da conta para a clara grudar, a borda escurecer antes da hora e a gema perder aquele ponto cremoso que muita gente gosta.

No café da manhã, no pão do lanche da tarde ou como reforço no prato do jantar, o ovo frito é uma das formas mais práticas de incluir proteína nas refeições.

Ovo frito

Ovo frito por Shutterstock
Ovo frito por Shutterstock
Ovo frito por Shutterstock
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Ovo frito por Shutterstock

Quase sempre, ele vai para a panela com óleo, azeite de oliva ou manteiga, mas existe um jeito mais leve de preparar a receita sem complicar a rotina.

A solução está em usar água: a ideia pode parecer estranha à primeira vista, só que uma pequena quantidade do líquido cria vapor dentro da frigideira, ajuda a cozinhar a parte de cima do ovo e reduz a necessidade de gordura no preparo.

Com isso, a clara fica firme, a gema chega ao ponto desejado e as bordas escapam daquele aspecto queimado.

Truque da água

Fazer ovo frito com água é uma alternativa para quem busca uma alimentação mais saudável no dia a dia, principalmente quando a preferência é por gema levemente mole. Em vez de depender apenas da gordura para conduzir o calor, o método usa o vapor para cozinhar o ovo com mais delicadeza.

Com a frigideira tampada, a água ajuda a controlar parte do calor da panela e melhora o cozimento da superfície.

A clara firma aos poucos, enquanto a gema permanece no ponto sem que seja preciso virar o ovo, o que também evita que ele quebre durante o preparo.

Outro detalhe está nas bordas: sem excesso de óleo, azeite ou manteiga, fica mais fácil evitar aquele contorno muito tostado ou queimado.

Mesmo assim, ainda dá para conseguir uma leve crocância nas extremidades, mantendo o ovo macio e com textura mais delicada.

Na prática, o método funciona como uma fritura a vapor. O resultado é um ovo mais leve, com menos gordura e aparência mais uniforme, ideal para quem quer manter o alimento nas refeições sem abrir mão de um preparo simples.

Como fazer

A receita não exige técnica difícil, mas alguns cuidados fazem diferença. O ideal é usar uma frigideira antiaderente e uma tampa que cubra bem a panela, já que o vapor é o responsável por cozinhar a parte de cima do ovo.

Também é importante respeitar o tempo de fogo. Para uma gema mole, o preparo é mais rápido. Quem prefere a gema um pouco mais firme precisa deixar o ovo alguns minutos a mais, sempre em fogo médio-baixo.

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino, se quiser
  • 1 a 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Coloque uma frigideira antiaderente em fogo médio e deixe aquecer por cerca de um minuto; quebre o ovo diretamente na frigideira quente.

Em seguida, adicione 1 ou 2 colheres de sopa de água nas laterais da frigideira, ao redor do ovo. Não coloque a água por cima da gema. Tempere com sal e, se quiser, acrescente a pimenta-do-reino.

A partir disso, tampe a frigideira para formar vapor e mantenha em fogo médio-baixo por cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio para deixar a gema mole.

Caso você deseje uma gema mais firme, deixe de 3 a 4 minutos. Após isso, retire com cuidado e sirva ainda quente.

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Gastronomia

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