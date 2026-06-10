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Quem foi eliminado do MasterChef? Participante se enrolou em prova com frutas

Participante maranhense não agradou os jurados na Prova de Eliminação e se tornou o primeiro cozinheiro amador a sair da 13ª temporada

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:14

Masterchef Crédito: Reprodução

A 13ª temporada do MasterChef Brasil teve sua primeira despedida na noite desta terça-feira (9). Após enfrentar uma prova que exigia técnica e criatividade com frutas em preparações salgadas, Giovanni acabou sendo eliminado da competição ao apresentar o prato considerado mais fraco pelos jurados.

A saída ocorreu no terceiro episódio da temporada, uma semana depois de os competidores conquistarem os aventais que garantem vaga oficial na disputa culinária. Empresário de São Luís, no Maranhão, Giovanni não conseguiu convencer o trio de jurados e deixou o reality da Band.

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Antes da eliminação, os participantes encararam a tradicional Prova da Caixa Misteriosa, que teve como tema a semana do Dia dos Namorados. Cada cozinheiro recebeu um tipo de arroz e precisou utilizá-lo em uma etapa específica do menu, entre entrada, prato principal ou sobremesa.

Os destaques da prova foram Patric, Larissa, Rodrigo, Jéssica, Taís e Carla. Com o melhor desempenho, Patric conquistou um pin de vantagem e teve o poder de salvar quatro colegas da próxima etapa. Os escolhidos foram Maria, Everaldo, Júlia e Reinaldo.

Na outra ponta da disputa, Nuri, Marcelo e Aline apresentaram os pratos menos elogiados e receberam desvantagens para a fase seguinte.

Já na Prova de Eliminação, os participantes receberam uma aula do chef Henrique Fogaça sobre o uso de frutas em receitas salgadas. A missão era demonstrar domínio técnico e criatividade para seguir na competição.