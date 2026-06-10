POLÊMICA

Ator de Rivalidade Ardente se explica após foto com símbolo nazista viralizar

Hudson Williams, que interpreta Shane Hollander na série, foi alvo de críticas nas redes sociais após imagem antiga voltar a circular

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:36

Rivalidade ardente Crédito: Reprodução

O ator Hudson Williams, conhecido por interpretar Shane Hollander na série Rivalidade Ardente, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após a divulgação de uma foto antiga em que aparece com uma suástica desenhada na testa.

A imagem, que teria sido registrada durante um acampamento quando o ator ainda estava no ensino médio, mostra Williams ao lado de duas jovens. A repercussão levou pessoas próximas ao artista a se manifestarem sobre o caso.

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Segundo informações divulgadas ao TMZ por fontes ligadas ao ator, ele não teria conhecimento do desenho feito em seu rosto no momento da fotografia. De acordo com os relatos, os acampamentos frequentados por adolescentes na cidade onde cresceu, no Canadá, costumavam ser marcados por festas e brincadeiras que envolviam rabiscos com canetas permanentes nas roupas e nos corpos dos participantes.

Ainda segundo essas fontes, era comum que os jovens fizessem inscrições consideradas provocativas ou chocantes uns nos outros. Um amigo de Williams afirmou que a imagem não representa as convicções pessoais do ator. “As inscrições não refletem, e nunca refletiram, as crenças, os valores ou o caráter de Hudson”, declarou.

Até o momento, Williams não se pronunciou publicamente sobre a repercussão da foto. Pessoas próximas afirmam, porém, que ele compreende a indignação causada pela imagem e lamenta o episódio. Segundo elas, o ator não apoia nem compartilha ideologias ligadas ao nazismo e reconhece a gravidade do símbolo exibido no registro que voltou a circular nas redes sociais.