VIDA BOA

Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país

Capital é a terceira cidade mais antiga do Brasil

Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:27

João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil Crédito: Daniel Soutinho | Shutterstock

João Pessoa apareceu entre as capitais com melhor qualidade de vida do país no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. Com 67,73 pontos em uma escala de 0 a 100, a capital paraibana alcançou a nona colocação no ranking nacional e liderou entre as cidades do Nordeste.

Em vez de ter pontos fortes em atributos como turismo, litoral e patrimônio cultural, o destaque de João Pessoa se apoia nas condições de vida da população. Mesmo com menor porte econômico e demográfico em relação a outras capitais nordestinas, como Recife e Fortaleza, João Pessoa conseguiu desempenho superior nos critérios avaliados.

João Pessoa no topo da qualidade de vida no Nordeste 1 de 10

Índice avalia 57 indicadores nos 5.570 municípios brasileiros

O indicador reforça que o desenvolvimento urbano não se resume à força econômica. A posição alcançada pela capital paraibana reflete um conjunto mais amplo de fatores ligados ao cotidiano dos moradores.

O IPS Brasil 2026 avaliou todos os 5.570 municípios do país a partir de 57 indicadores. Esses dados são organizados em três eixos: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Na prática, entram na conta aspectos como acesso à saúde, saneamento, habitação, educação, segurança, serviços públicos, conectividade digital e qualidade ambiental. A proposta é medir o progresso social de forma mais abrangente do que indicadores puramente econômicos.

Nesse contexto, João Pessoa apresentou bom desempenho principalmente em áreas como infraestrutura urbana, acesso a serviços, conexão digital e equilíbrio ambiental. A cidade também se destaca pela valorização da orla e por um modelo urbano considerado eficiente quando comparado ao de outras capitais da região.

Natal, Aracaju, Teresina e São Luís na lista

Na sequência do ranking nordestino aparecem Natal, com 66,82 pontos, Aracaju, com 66,35, Teresina, com 66,02, e São Luís, com 65,64. Juntas, essas cidades formam o grupo das cinco capitais mais bem posicionadas do Nordeste no levantamento, evidenciando diferenças internas relevantes dentro da própria região, sobretudo em indicadores ligados ao bem-estar urbano.

Fernando de Noronha lidera no Nordeste

Quando a análise inclui todos os municípios nordestinos, e não apenas as capitais, o melhor resultado é de Fernando de Noronha, que atingiu 71,75 pontos.

Ainda assim, o desempenho de João Pessoa ganha peso por se tratar de uma capital, com demandas urbanas mais complexas.