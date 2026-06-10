Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país

Capital é a terceira cidade mais antiga do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:27

Imagem Edicase Brasil
João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil  Crédito: Daniel Soutinho | Shutterstock

João Pessoa apareceu entre as capitais com melhor qualidade de vida do país no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. Com 67,73 pontos em uma escala de 0 a 100, a capital paraibana alcançou a nona colocação no ranking nacional e liderou entre as cidades do Nordeste.

Em vez de ter pontos fortes em atributos como turismo, litoral e patrimônio cultural, o destaque de João Pessoa se apoia nas condições de vida da população. Mesmo com menor porte econômico e demográfico em relação a outras capitais nordestinas, como Recife e Fortaleza, João Pessoa conseguiu desempenho superior nos critérios avaliados.

João Pessoa no topo da qualidade de vida no Nordeste

Capital paraibana é destaque dentro entre capitais do Jordeste por Reprodução
Acesso a serviços, conexão digital e equilíbrio ambiental também elevaram nota de João Pessoa por Reprodução
A Casa da Pólvora é um importante marco histórico de João Pessoa (Imagem: EduardoAugusto | Shutterstock) por Imagem: EduardoAugusto | Shutterstock
João Pessoa tem bom desempenho em áreas como infraestrutura urbana por Reprodução
João Pessoa cresce sem perder o equilíbrio entre urbanização e natureza por Reprodução/Youtube
Capital paraibana é  destaque dentro entre capitais do Jordeste por Reprodução
João Pessoa proporciona uma verdadeira viagem no tempo (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock) por Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock
João Pessoa encanta com suas praias paradisíacas e riqueza cultural (Imagem: RanilsonArruda | Shutterstock) por
João Pessoa também é famosa por suas frutas tropicais, como o caju (Imagem: rodrigobark | Shutterstock) por
João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil (Imagem: Daniel Soutinho | Shutterstock) por
1 de 10
Capital paraibana é destaque dentro entre capitais do Jordeste por Reprodução

Índice avalia 57 indicadores nos 5.570 municípios brasileiros

O indicador reforça que o desenvolvimento urbano não se resume à força econômica. A posição alcançada pela capital paraibana reflete um conjunto mais amplo de fatores ligados ao cotidiano dos moradores.

O IPS Brasil 2026 avaliou todos os 5.570 municípios do país a partir de 57 indicadores. Esses dados são organizados em três eixos: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Na prática, entram na conta aspectos como acesso à saúde, saneamento, habitação, educação, segurança, serviços públicos, conectividade digital e qualidade ambiental. A proposta é medir o progresso social de forma mais abrangente do que indicadores puramente econômicos.

Nesse contexto, João Pessoa apresentou bom desempenho principalmente em áreas como infraestrutura urbana, acesso a serviços, conexão digital e equilíbrio ambiental. A cidade também se destaca pela valorização da orla e por um modelo urbano considerado eficiente quando comparado ao de outras capitais da região.

Natal, Aracaju, Teresina e São Luís na lista

Na sequência do ranking nordestino aparecem Natal, com 66,82 pontos, Aracaju, com 66,35, Teresina, com 66,02, e São Luís, com 65,64. Juntas, essas cidades formam o grupo das cinco capitais mais bem posicionadas do Nordeste no levantamento, evidenciando diferenças internas relevantes dentro da própria região, sobretudo em indicadores ligados ao bem-estar urbano.

Fernando de Noronha lidera no Nordeste

Quando a análise inclui todos os municípios nordestinos, e não apenas as capitais, o melhor resultado é de Fernando de Noronha, que atingiu 71,75 pontos.

Ainda assim, o desempenho de João Pessoa ganha peso por se tratar de uma capital, com demandas urbanas mais complexas.

O resultado também contrasta com o panorama geral do Nordeste, que apresentou os menores índices entre as regiões brasileiras. 

Mais recentes

Imagem - Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos

Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos
Imagem - Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses

Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses
Imagem - Ator de Rivalidade Ardente se explica após foto com símbolo nazista viralizar

Ator de Rivalidade Ardente se explica após foto com símbolo nazista viralizar