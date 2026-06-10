BASTIDORES

Crise no casamento? Alberto Cowboy se pronuncia após áudios vazarem na web

Discussão aconteceu na madrugada de segunda-feira (8) após o São João da Thay

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:17

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla MonroyAlberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Alberto Cowboy, de 50 anos, e sua esposa, Priscilla Monroy, de 30, viraram assunto nas redes após uma discussão acalorada em um hotel no Maranhão, após o "São João da Thay", vazar para a imprensa, com direito a áudios da briga sendo gravados por outros hóspedes.

A confusão aconteceu por volta da 1h da madrugada de segunda-feira (8), momentos antes de o casal fazer o check-out e deixar o estabelecimento. Nos registros que circulam pela internet, é possível ouvir Priscilla irritada com a postura do marido, afirmando que ele simplesmente não a deixava dar sua opinião. O participante do BBB 7 rebate na hora: "Mais uma vez, você está distorcendo uma conversa. Eu não estou te calando”. A discussão escala e a influenciadora diz: "O mínimo que eu cobro você não está me dando. Respeito, é o mínimo. Você é muito machista”.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Com o exposed tomando conta das redes sociais nesta quarta-feira (10), a equipe de Alberto Cowboy negou que o casamento de anos esteja caminhando para um divórcio. Segundo a nota oficial, o episódio não passou de um desentendimento comum que acontece em qualquer rotina de casal.