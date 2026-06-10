Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses

Sob a influência de Vênus em Câncer, os relacionamentos entram em ciclo de cura profunda e fortalecimento de vínculos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

A linguagem do amor está mudando nos bastidores do céu e convocando o zodíaco a abandonar as dinâmicas de poder, os joguinhos de desinteresse e as cobranças sufocantes. Com Vênus estimulando o cuidado, a sensibilidade e o acolhimento, as relações amorosas entram em um ciclo de maturação a longo prazo. Quem insistir em manter uma postura fria, distante ou controladora vai ver os canais de conexão se fecharem de forma inevitável. O momento exige coragem para ser vulnerável.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Signos com forte presença de Água e Terra, como Câncer, Touro e Peixes, serão os grandes protagonistas dessa transformação afetiva. Câncer e Peixes experimentarão um aumento avassalador no magnetismo pessoal, abrindo caminhos para surpresas românticas espontâneas que realizam desejos antigos da alma. Para Touro, o período reserva revelações profundas, incluindo a chance de descobrir um sentimento amoroso vindo de alguém do círculo de amizades mais íntimo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Junho começa com uma mudança de energia poderosa para 3 signos

A primeira semana de junho traz mudanças, encontros e decisões importantes para todos os 12 signos

Maré de prosperidade: 3 signos começam junho com energia para crescer e ganhar dinheiro

O que pode acontecer com seu signo em junho de 2026? O mês traz alertas, oportunidades e surpresas no amor, carreira e dinheiro

O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

No entanto, para que essa fase de cura traga estabilidade duradoura, o Universo faz um alerta severo sobre o ciúme possessivo e a mania de projetar traições na mente. O pensador estóico Sêneca já ensinava que criar monstros imaginários na cabeça sabota a paz do presente. Em vez de alimentar suspeitas infundadas ou tentar controlar cada passo do parceiro, a saída para fortalecer a união é o diálogo manso e a concessão de espaço pessoal dentro do namoro ou casamento.

Para os solteiros, as próximas semanas serão ideais para encontros repletos de afinidade intelectual e espiritual, longe das baladas barulhentas e mais perto de ambientes esteticamente agradáveis e culturais. Se desapegue de expectativas exageradas baseadas em paixões platônicas e aprenda a valorizar quem demonstra afeto através de atitudes práticas do dia a dia. Quando você limpa os traumas do passado, o amor real encontra espaço para criar raízes.

Leia mais

Imagem - Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Imagem - 'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão de Sêneca sobre direção e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão de Sêneca sobre direção e propósito

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos

Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos
Imagem - Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país

Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país
Imagem - Ator de Rivalidade Ardente se explica após foto com símbolo nazista viralizar

Ator de Rivalidade Ardente se explica após foto com símbolo nazista viralizar