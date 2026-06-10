Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:00
A linguagem do amor está mudando nos bastidores do céu e convocando o zodíaco a abandonar as dinâmicas de poder, os joguinhos de desinteresse e as cobranças sufocantes. Com Vênus estimulando o cuidado, a sensibilidade e o acolhimento, as relações amorosas entram em um ciclo de maturação a longo prazo. Quem insistir em manter uma postura fria, distante ou controladora vai ver os canais de conexão se fecharem de forma inevitável. O momento exige coragem para ser vulnerável.
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Signos com forte presença de Água e Terra, como Câncer, Touro e Peixes, serão os grandes protagonistas dessa transformação afetiva. Câncer e Peixes experimentarão um aumento avassalador no magnetismo pessoal, abrindo caminhos para surpresas românticas espontâneas que realizam desejos antigos da alma. Para Touro, o período reserva revelações profundas, incluindo a chance de descobrir um sentimento amoroso vindo de alguém do círculo de amizades mais íntimo.
No entanto, para que essa fase de cura traga estabilidade duradoura, o Universo faz um alerta severo sobre o ciúme possessivo e a mania de projetar traições na mente. O pensador estóico Sêneca já ensinava que criar monstros imaginários na cabeça sabota a paz do presente. Em vez de alimentar suspeitas infundadas ou tentar controlar cada passo do parceiro, a saída para fortalecer a união é o diálogo manso e a concessão de espaço pessoal dentro do namoro ou casamento.
Para os solteiros, as próximas semanas serão ideais para encontros repletos de afinidade intelectual e espiritual, longe das baladas barulhentas e mais perto de ambientes esteticamente agradáveis e culturais. Se desapegue de expectativas exageradas baseadas em paixões platônicas e aprenda a valorizar quem demonstra afeto através de atitudes práticas do dia a dia. Quando você limpa os traumas do passado, o amor real encontra espaço para criar raízes.