ENTÃO TÁ...

Selton Mello critica Seleção Brasileira e diz que não pretende assistir à Copa do Mundo

Ator afirmou que perdeu o interesse pela equipe nacional e disse não se identificar mais com o futebol apresentado pela Seleção

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15:47

Selton Mello Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Selton Mello usou as redes sociais para comentar sua relação com a Seleção Brasileira e revelou que não pretende acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Em publicação feita nesta quarta-feira (10), ele afirmou não sentir mais o mesmo envolvimento com a equipe nacional e declarou que perdeu o interesse pelo torneio.

“Nenhum interesse na Copa do Mundo. Nem sei quando a gente joga. Parei no Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário, Ronaldo, Cafu, Kaká, etc”, escreveu o artista.

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Na sequência, Selton explicou o motivo de seu afastamento do futebol da Seleção. “Não há mais amor pela camisa, nem paixão em defender o país. Não contagiam, não me pegam. Mais alguém assim?”, questionou.

A declaração rapidamente repercutiu entre internautas e torcedores, dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns concordaram com a avaliação do ator sobre a falta de identificação com a equipe atual, outros defenderam a nova geração de jogadores e demonstraram entusiasmo com a participação do Brasil no torneio.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 está marcada para este sábado (13), diante do Marrocos. A partida abre a caminhada da equipe na competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.