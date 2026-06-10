Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luxo, exclusividade e vista para o mar: conheça o apartamento de R$ 6,5 milhões de Ana Paula Siebert

A área social foi planejada para unir sala de estar, sala de jantar e espaço gourmet

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:00

Apartamento de Ana Paula Siebert
Apartamento de Ana Paula Siebert Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Siebert decidiu colocar à venda um de seus imóveis em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Avaliado em R$ 6,5 milhões, o apartamento chama atenção pela vista para o mar, pelos acabamentos de alto padrão e pela localização em uma cidade que atualmente possui o metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil.

Casada com o empresário Roberto Justus desde 2015, Ana Paula adquiriu o imóvel em 2020 como investimento. A unidade fica no edifício Canvas, em uma das áreas mais valorizadas de Itapema, município que recentemente ultrapassou Balneário Camboriú no ranking nacional de valorização imobiliária, segundo o índice FipeZAP.

Apartamento de Ana Paula Siebert

Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução
1 de 9
Apartamento de Ana Paula Siebert por Reprodução

O apartamento foi projetado pela arquiteta Agnes Picolotto, que apostou em uma proposta sofisticada baseada em tons neutros, iluminação cênica e materiais nobres. Entre os destaques estão a marcenaria sob medida, os móveis da Artefacto e os ambientes integrados.

A área social foi planejada para unir sala de estar, sala de jantar e espaço gourmet em um único ambiente amplo, privilegiando a convivência e a vista para o mar. O projeto também valoriza a iluminação natural e os acabamentos de alto padrão presentes em todos os cômodos.

Leia mais

Imagem - Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Imagem - Fortuna bilionária e pensão de R$ 592 mil: o acordo que Cristiano Ronaldo teria com Georgina em caso de separação

Fortuna bilionária e pensão de R$ 592 mil: o acordo que Cristiano Ronaldo teria com Georgina em caso de separação

Segundo o corretor Gui Melo, responsável pela venda do imóvel, a combinação entre localização, decoração e exclusividade faz do apartamento um dos destaques do mercado de luxo da região.

Natural de Blumenau, Ana Paula Siebert é formada em Direito e ganhou projeção nacional após participar do reality show O Aprendiz Universitário. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela construiu uma carreira ligada aos universos da moda, decoração, viagens e estilo de vida.

Mãe de Vicky, filha do relacionamento com Roberto Justus, a influenciadora costuma compartilhar com os seguidores detalhes da rotina da família e projetos ligados ao mercado de alto padrão. Agora, um desses projetos está disponível para novos compradores por R$ 6,5 milhões.

Mais recentes

Imagem - Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos

Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos
Imagem - Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país

Cidade do Nordeste surpreende no ranking de qualidade de vida, bate 67,73 pontos e deixa para trás capitais gigantes do país
Imagem - Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses

Fim dos joguinhos: Estes signos estão na mira do cupido e terão encontros de alma nos próximos meses