ALTO PADRÃO

Luxo, exclusividade e vista para o mar: conheça o apartamento de R$ 6,5 milhões de Ana Paula Siebert

A área social foi planejada para unir sala de estar, sala de jantar e espaço gourmet

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:00

Apartamento de Ana Paula Siebert Crédito: Reprodução

A influenciadora Ana Paula Siebert decidiu colocar à venda um de seus imóveis em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Avaliado em R$ 6,5 milhões, o apartamento chama atenção pela vista para o mar, pelos acabamentos de alto padrão e pela localização em uma cidade que atualmente possui o metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil.

Casada com o empresário Roberto Justus desde 2015, Ana Paula adquiriu o imóvel em 2020 como investimento. A unidade fica no edifício Canvas, em uma das áreas mais valorizadas de Itapema, município que recentemente ultrapassou Balneário Camboriú no ranking nacional de valorização imobiliária, segundo o índice FipeZAP.

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O apartamento foi projetado pela arquiteta Agnes Picolotto, que apostou em uma proposta sofisticada baseada em tons neutros, iluminação cênica e materiais nobres. Entre os destaques estão a marcenaria sob medida, os móveis da Artefacto e os ambientes integrados.

A área social foi planejada para unir sala de estar, sala de jantar e espaço gourmet em um único ambiente amplo, privilegiando a convivência e a vista para o mar. O projeto também valoriza a iluminação natural e os acabamentos de alto padrão presentes em todos os cômodos.

Segundo o corretor Gui Melo, responsável pela venda do imóvel, a combinação entre localização, decoração e exclusividade faz do apartamento um dos destaques do mercado de luxo da região.

Natural de Blumenau, Ana Paula Siebert é formada em Direito e ganhou projeção nacional após participar do reality show O Aprendiz Universitário. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela construiu uma carreira ligada aos universos da moda, decoração, viagens e estilo de vida.