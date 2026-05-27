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Ex-BBB Alberto Cowboy muda sorriso aos 50 anos e fãs aprovam: '20 anos mais novo'

Participante do ‘BBB 7’ e ‘BBB 26’ realizou procedimento estético em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:02

Alberto Cowboy coloca lente nos dentes
Alberto Cowboy coloca lente nos dentes Crédito: Reprodução

O ex-BBB Alberto Cowboy revelou nas redes sociais que realizou um antigo sonho: transformar o sorriso com lentes de contato dental.

Aos 50 anos, o participante do Big Brother Brasil esteve em um consultório odontológico em São Paulo para colocar as facetas dentárias e mostrou o resultado do procedimento aos seguidores.

Alberto Cowboy colocou lente nos dentes

Alberto Cowboy coloca lente nos dentes por Reprodução
Alberto Cowboy coloca lente nos dentes por Reprodução
Alberto Cowboy coloca lente nos dentes por Reprodução
Alberto Cowboy coloca lente nos dentes por Reprodução
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Alberto Cowboy coloca lente nos dentes por Reprodução

Nas redes, Alberto contou que sempre teve vontade de melhorar os dentes e aproveitou a mudança estética para fazer uma publicação em parceria com o profissional responsável pelo tratamento. Os fãs aprovaram. Alguns chegaram a dizer que ele estava '20 anos mais novo'.

Durante sua participação no ‘BBB 26’, o sorriso do ex-brother chegou a virar assunto entre internautas por causa dos dentes tortos, detalhe frequentemente comentado pelo público nas redes sociais.

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Conhecido nacionalmente desde o ‘BBB 7’, Alberto Cowboy voltou aos holofotes após participar novamente do reality neste ano.

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