Ex-BBB Alberto Cowboy muda sorriso aos 50 anos e fãs aprovam: '20 anos mais novo'

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Fernanda Varela
Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:02
O ex-BBB Alberto Cowboy revelou nas redes sociais que realizou um antigo sonho: transformar o sorriso com lentes de contato dental.
Aos 50 anos, o participante do Big Brother Brasil esteve em um consultório odontológico em São Paulo para colocar as facetas dentárias e mostrou o resultado do procedimento aos seguidores.
Alberto Cowboy colocou lente nos dentes
Nas redes, Alberto contou que sempre teve vontade de melhorar os dentes e aproveitou a mudança estética para fazer uma publicação em parceria com o profissional responsável pelo tratamento. Os fãs aprovaram. Alguns chegaram a dizer que ele estava '20 anos mais novo'.
Durante sua participação no ‘BBB 26’, o sorriso do ex-brother chegou a virar assunto entre internautas por causa dos dentes tortos, detalhe frequentemente comentado pelo público nas redes sociais.
Conhecido nacionalmente desde o ‘BBB 7’, Alberto Cowboy voltou aos holofotes após participar novamente do reality neste ano.