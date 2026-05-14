POLÊMICA

Alberto Cowboy questiona vitória de Ana Paula Renault no BBB 26: ' Não merecia'

Ex-BBB comentou resultado do reality em entrevista a programa dos Estados Unidos e afirmou que não considera a jornalista a participante mais merecedora da edição

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 22:05

Ana Paula Renault x Alberto Cowboy Crédito: Reprodução

A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 voltou ao centro da discussão após Alberto Cowboy comentar publicamente o resultado do reality show durante participação no programa estadunidense BreakingFast, exibido pela TV Connect USA. O ex-participante não escondeu o desconforto ao falar sobre a campeã e afirmou que, na opinião dele, a jornalista não deveria ter levado o prêmio da temporada.

Mesmo adotando um tom respeitoso ao reconhecer o apoio popular conquistado pela rival, Alberto deixou claro que discorda do desfecho do programa. Segundo o veterano, Ana Paula conseguiu mobilizar uma grande base de fãs e telespectadores ao longo da edição, fator decisivo para a vitória no BBB 26.

Durante a entrevista, o mineiro explicou que sua percepção também é influenciada pela rivalidade construída dentro do jogo. Para ele, os dois ocupavam posições opostas na dinâmica do reality, o que naturalmente impacta a forma como enxerga o resultado final da temporada.

Ana Paula Renault é capa da gshow de maio 1 de 14

“O que eu posso dizer é que eu não acho que ela fosse a melhor pessoa pra ganhar, a que mais merecia. Isso eu realmente não acho, mas parabéns para ela por ter ganhado. É um jogo e a gente estava em lados opostos, e temos que respeitar”, declarou Alberto Cowboy ao programa norte-americano.