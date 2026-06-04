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Como é a mansão de R$ 30 milhões com pista de boliche que Bruna Biancardi alugou nos EUA para acompanhar Neymar na Copa

Imóvel escolhido pela influenciadora em Orlando tem 13 quartos, pista de boliche, cinema e capacidade para 32 hóspedes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:16

Biancardi alugou mansão nos EUA
Biancardi alugou mansão nos EUA Crédito: Reprodução

Enquanto acompanha a participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026, a influenciadora Bruna Biancardi escolheu uma mansão de luxo em Orlando, nos Estados Unidos, para servir de base durante o torneio.

Avaliado em cerca de R$ 30 milhões, o imóvel fica em um dos condomínios mais exclusivos da região e chama atenção pelo tamanho e pelas opções de lazer. A propriedade possui três andares, 13 quartos, 15 banheiros e capacidade para receber até 32 pessoas.

Fotos da mansão alugada por Bruna Biancardi nos EUA

Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
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Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
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Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução

Segundo a publicação, o aluguel da mansão durante o período da Copa chega a aproximadamente R$ 600 mil.

A área externa conta com piscina privativa, jacuzzi, coqueiros e espaços de convivência. Já no interior, os hóspedes encontram uma estrutura digna de resort, com sala de cinema para 20 pessoas, pista de boliche própria, simulador de golfe, fliperamas, academia, brinquedoteca, salas de jogos e diversos ambientes de entretenimento.

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A decoração aposta em tons claros, pé-direito elevado, grandes janelas e ambientes amplos. Alguns quartos seguem temas especiais, incluindo espaços inspirados no universo de Harry Potter.

Além da família de Bruna e Neymar, a mansão deve receber convidados e pessoas próximas durante a competição, aproveitando a estrutura pensada para acomodar grupos grandes com conforto e privacidade.

Embora o casal já tenha planos de ter uma residência fixa nos Estados Unidos, a nova mansão de Neymar em Miami Beach ainda está em construção e só deve ser concluída em 2027. Até lá, a luxuosa propriedade em Orlando será o endereço da família durante o Mundial.

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