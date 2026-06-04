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Ana Paula Renault surpreende seguidores ao anunciar namoro, mas revela verdade logo depois

Campeã do BBB 26 brincou com os fãs nas redes sociais e usou a suposta revelação para divulgar uma campanha de Dia dos Namorados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:18

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26
Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault movimentou as redes sociais ao anunciar que estaria namorando. A revelação, feita por meio dos stories do Instagram, despertou a curiosidade dos seguidores, mas tudo não passava de uma ação publicitária.

Na gravação, Ana Paula começou alimentando o suspense. "Vocês ficaram curiosos, né, com a história que eu postei esses dias? Bando de fofoqueiro! Mas vem cá, eu acho melhor que vocês saibam por mim mesma. Sim, eu tô namorando. E é alguém que eu já tava de olho há muito tempo", disse.

Veja fotos do apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP

O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
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O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X

Pouco depois, a jornalista revelou que o suposto novo amor era, na verdade, um videogame divulgado em uma campanha promocional para o Dia dos Namorados.

Para não deixar dúvidas sobre sua situação amorosa, Ana Paula aproveitou para esclarecer que continua solteira. "Eu estou para o jogo literalmente, tá? Tô solteira, né?", brincou.

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A publicação rapidamente chamou atenção dos fãs, que acreditaram na possibilidade de a campeã do reality estar vivendo um novo relacionamento.

Vencedora do BBB 26 com cerca de 76% dos votos do público, Ana Paula conquistou o prêmio milionário após retornar ao programa dez anos depois de sua primeira participação. Durante o confinamento, ela falou diversas vezes sobre independência, relacionamentos e liberdade individual, sempre com o estilo direto que marcou sua trajetória na televisão.

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A falsa revelação de namoro acabou reforçando justamente essa característica da ex-BBB, que usou o bom humor para surpreender os seguidores e divulgar a campanha publicitária.

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