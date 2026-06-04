Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-mulher de Ralf Schumacher manda recado debochado após casamento do piloto com empresário

Cora Schumacher desejou felicidades ao ex-marido, mas aproveitou para fazer uma referência ao tempo que levou para a relação vir a público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:45

Ex-mulher manda recado para Ralf Schumacher
Ex-mulher manda recado para Ralf Schumacher Crédito: Reprodução

A celebração do casamento de Ralf Schumacher com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne, realizada no último fim de semana em Saint-Tropez, na França, ganhou um capítulo extra após uma declaração da ex-esposa do ex-piloto. Ao comentar a união, Cora Schumacher fez uma observação interpretada como uma alfinetada ao ex-marido.

Atualmente comentarista de Fórmula 1, Ralf Schumacher, de 50 anos, tornou pública sua homossexualidade em julho de 2024, quando também revelou o relacionamento com Etienne. O casal oficializou a união em uma cerimônia reservada, cercada por familiares e amigos próximos.

Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário francês

Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Reprodução/Instagram
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne por Reprodução/Instagram
Os irmãos Michael Schumacher e Ralf Schumacher em foto de 2006 por Getty Images
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne por Reprodução/Instagram
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Reprodução/Instagram
1 de 7
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Cora afirmou: “Sempre dizem que o verdadeiro amor encontra um caminho. Em alguns casos, só leva um pouco mais de tempo até que todos no autódromo realmente saibam para qual direção a corrida está indo. Ainda assim, desejo tudo de melhor para o casamento de vocês”.

Ralf e Cora foram casados entre 2001 e 2015 e tiveram um filho, David Schumacher, hoje com 24 anos. Após a separação, os dois protagonizaram disputas públicas, incluindo divergências sobre a guarda do filho, que acabou optando por viver com o pai.

David participou da cerimônia como padrinho do casamento. Segundo o jornal britânico Daily Mail, apesar do cenário luxuoso na Riviera Francesa, o evento teve caráter intimista e reuniu apenas pessoas próximas ao casal.

Leia mais

Imagem - MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

Imagem - Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Imagem - Terceiro filho de Sthefany Brito nasce e atriz emociona fãs com primeiras fotos; veja

Terceiro filho de Sthefany Brito nasce e atriz emociona fãs com primeiras fotos; veja

Depois da celebração, Ralf e Etienne foram vistos em um passeio de lancha pelo Golfo de Saint-Tropez. A embarcação utilizada pelos recém-casados já pertenceu ao músico Elton John.

Irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Ralf competiu na Fórmula 1 entre 1997 e 2007 e conquistou seis vitórias na principal categoria do automobilismo mundial.

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira