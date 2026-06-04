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Ex-mulher de Ralf Schumacher manda recado debochado após casamento do piloto com empresário

Cora Schumacher desejou felicidades ao ex-marido, mas aproveitou para fazer uma referência ao tempo que levou para a relação vir a público

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:45

Ex-mulher manda recado para Ralf Schumacher Crédito: Reprodução

A celebração do casamento de Ralf Schumacher com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne, realizada no último fim de semana em Saint-Tropez, na França, ganhou um capítulo extra após uma declaração da ex-esposa do ex-piloto. Ao comentar a união, Cora Schumacher fez uma observação interpretada como uma alfinetada ao ex-marido.

Atualmente comentarista de Fórmula 1, Ralf Schumacher, de 50 anos, tornou pública sua homossexualidade em julho de 2024, quando também revelou o relacionamento com Etienne. O casal oficializou a união em uma cerimônia reservada, cercada por familiares e amigos próximos.

Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário francês 1 de 7

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Cora afirmou: “Sempre dizem que o verdadeiro amor encontra um caminho. Em alguns casos, só leva um pouco mais de tempo até que todos no autódromo realmente saibam para qual direção a corrida está indo. Ainda assim, desejo tudo de melhor para o casamento de vocês”.

Ralf e Cora foram casados entre 2001 e 2015 e tiveram um filho, David Schumacher, hoje com 24 anos. Após a separação, os dois protagonizaram disputas públicas, incluindo divergências sobre a guarda do filho, que acabou optando por viver com o pai.

David participou da cerimônia como padrinho do casamento. Segundo o jornal britânico Daily Mail, apesar do cenário luxuoso na Riviera Francesa, o evento teve caráter intimista e reuniu apenas pessoas próximas ao casal.

Depois da celebração, Ralf e Etienne foram vistos em um passeio de lancha pelo Golfo de Saint-Tropez. A embarcação utilizada pelos recém-casados já pertenceu ao músico Elton John.