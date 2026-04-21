REALITY

Que horas começa a final do BBB 26 hoje (21)? Veja programação completa

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:16

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Depois de 100 dias de fogo no parquinho, estratégias e muitas estalecas perdidas, o BBB 26 chega ao fim nesta terça-feira (21). O trio de finalistas, formado por Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, disputa a preferência do público para ver quem sai da casa mais vigiada do Brasil com o bolso cheio e o título de campeão.

Participantes do BBB 26 1 de 23

Que horas começa a Final do BBB?

A grande final do BBB 26 começa às 22h25, na tela da TV Globo. O reality entra no ar logo após a novela 'Três Graças'. Vale lembrar que, por ser o último dia, o programa costuma ser mais longo, repleto de retrospectivas e, claro, muita festa.

Show exclusivo e atrações

A noite não será feita apenas de tensão. Para animar os finalistas e o público de casa, o DJ Alok assume o comando da pista com um show de luzes e batidas eletrônicas direto do jardim da casa. No setlist, podemos esperar desde o hit internacional "Hear Me Now" até remixes de sucessos nacionais, como o piseiro de João Gomes.



Alok 1 de 19

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