Que horas começa a final do BBB 26 hoje (21)? Veja programação completa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:16
Depois de 100 dias de fogo no parquinho, estratégias e muitas estalecas perdidas, o BBB 26 chega ao fim nesta terça-feira (21). O trio de finalistas, formado por Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, disputa a preferência do público para ver quem sai da casa mais vigiada do Brasil com o bolso cheio e o título de campeão.
Participantes do BBB 26
A grande final do BBB 26 começa às 22h25, na tela da TV Globo. O reality entra no ar logo após a novela 'Três Graças'. Vale lembrar que, por ser o último dia, o programa costuma ser mais longo, repleto de retrospectivas e, claro, muita festa.
A noite não será feita apenas de tensão. Para animar os finalistas e o público de casa, o DJ Alok assume o comando da pista com um show de luzes e batidas eletrônicas direto do jardim da casa. No setlist, podemos esperar desde o hit internacional "Hear Me Now" até remixes de sucessos nacionais, como o piseiro de João Gomes.
Alok
Logo após o encerramento na TV aberta, a #RedeBBB assume o comando. No Multishow, Ana Clara e Ed Gama invadem a casa para aquele papo exclusivo com os finalistas. Já no Gshow e no Globoplay, o tradicional Bate-Papo BBB recebe o campeão sob o comando de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. E não esqueça, na quarta-feira (22), ainda tem o reencontro oficial e o Prêmio Gshow BBB para lavar a roupa suja!