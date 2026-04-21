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Que horas começa a final do BBB 26 hoje (21)? Veja programação completa

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:16

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Depois de 100 dias de fogo no parquinho, estratégias e muitas estalecas perdidas, o BBB 26 chega ao fim nesta terça-feira (21). O trio de finalistas, formado por Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, disputa a preferência do público para ver quem sai da casa mais vigiada do Brasil com o bolso cheio e o título de campeão. 

Participantes do BBB 26

Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto  por Manoella Mello/TV Globo
Milena  por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane  por Manoella Mello/TV Globo
Jordana  por Manoella Mello/TV Globo
Marciele  por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos  por Manoella Mello/TV Globo
Breno  por Manoella Mello/TV Globo
Brigido  por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss  por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana  por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega  por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade  por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha  por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy  por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany  por Manoella Mello/TV Globo
Leandro  por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela  por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
Matheus  por Manoella Mello/TV Globo
Samira  por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo  por Manoella Mello/TV Globo
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Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo

  • Que horas começa a Final do BBB?

A grande final do BBB 26 começa às 22h25, na tela da TV Globo. O reality entra no ar logo após a novela 'Três Graças'. Vale lembrar que, por ser o último dia, o programa costuma ser mais longo, repleto de retrospectivas e, claro, muita festa.

  • Show exclusivo e atrações

A noite não será feita apenas de tensão. Para animar os finalistas e o público de casa, o DJ Alok assume o comando da pista com um show de luzes e batidas eletrônicas direto do jardim da casa. No setlist, podemos esperar desde o hit internacional "Hear Me Now" até remixes de sucessos nacionais, como o piseiro de João Gomes.

Alok

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Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok ocupa a quinta posição no ranking anual (e mundial) da revista DJ Mag. por Divulgação
Alok por Foto: Reprodução/Instagram
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

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  • Maratona pós-final: onde acompanhar

Logo após o encerramento na TV aberta, a #RedeBBB assume o comando. No Multishow, Ana Clara e Ed Gama invadem a casa para aquele papo exclusivo com os finalistas. Já no Gshow e no Globoplay, o tradicional Bate-Papo BBB recebe o campeão sob o comando de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. E não esqueça, na quarta-feira (22), ainda tem o reencontro oficial e o Prêmio Gshow BBB para lavar a roupa suja!

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