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Mãe de Virginia Fonseca surge irreconhecível após plásticas e influenciadora reage: 'Que isso?'

De volta ao Brasil, Virginia não escondeu o espanto ao reencontrar Margareth Serrão um mês após o 'combo' de cirurgias plásticas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 06:47

Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage
Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage Crédito: Reprodução Instagram

A influenciadora Virginia mal desembarcou de sua viagem à Espanha, onde visitou o craque Vini Jr., e já deu de cara com uma "nova" pessoa em sua mansão em Goiânia. A influenciadora ficou boquiaberta ao reencontrar a mãe, Margareth Serrão, e ver de perto os resultados das intervenções estéticas que ela realizou recentemente.

Margareth, que aos 60 anos decidiu dar uma repaginada completa, apareceu bem à vontade em casa, de shorts e sutiã, exibindo uma silhueta que deixou a filha sem palavras. "Gente! Que isso, hein? Corpinho de mocinha!", disparou Virginia em seus Stories, visivelmente impressionada com a cintura fininha e a recuperação da mãe. 

Mãe de Virginia surge irreconhecível após plásticas

Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram
Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram
Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram
Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram
Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram
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Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage por Reprodução Instagram

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Margareth passou por uma verdadeira maratona no centro cirúrgico para alcançar o visual dos sonhos, e tudo foi um presente da filha. O pacote incluiu abdominoplastia, lipoaspiração com enxerto no bumbum, mastopexia com próteses de silicone e até uma cirurgia nas pálpebras para levantar o olhar.

Para chegar a esse resultado, a mãe de Virginia precisou de muita disciplina. Em março, antes de encarar o bisturi, ela revelou que teve que mudar hábitos antigos, parou de fumar, parou de beber e focou no emagrecimento. "Estou me sentindo 20 anos mais nova!", comemorou Margareth. 

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Tags:

Virginia Cirurgia Plástica Cirurgia Cirurgias Plásticas Virginia Fonseca Margareth Serrão

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