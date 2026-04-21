TRANSFORMAÇÃO

Mãe de Virginia Fonseca surge irreconhecível após plásticas e influenciadora reage: 'Que isso?'

De volta ao Brasil, Virginia não escondeu o espanto ao reencontrar Margareth Serrão um mês após o 'combo' de cirurgias plásticas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 06:47

Margareth Serrão surge irreconhecível após plásticas e Virginia reage Crédito: Reprodução Instagram

A influenciadora Virginia mal desembarcou de sua viagem à Espanha, onde visitou o craque Vini Jr., e já deu de cara com uma "nova" pessoa em sua mansão em Goiânia. A influenciadora ficou boquiaberta ao reencontrar a mãe, Margareth Serrão, e ver de perto os resultados das intervenções estéticas que ela realizou recentemente.

Margareth, que aos 60 anos decidiu dar uma repaginada completa, apareceu bem à vontade em casa, de shorts e sutiã, exibindo uma silhueta que deixou a filha sem palavras. "Gente! Que isso, hein? Corpinho de mocinha!", disparou Virginia em seus Stories, visivelmente impressionada com a cintura fininha e a recuperação da mãe.

Mãe de Virginia surge irreconhecível após plásticas 1 de 6

Margareth passou por uma verdadeira maratona no centro cirúrgico para alcançar o visual dos sonhos, e tudo foi um presente da filha. O pacote incluiu abdominoplastia, lipoaspiração com enxerto no bumbum, mastopexia com próteses de silicone e até uma cirurgia nas pálpebras para levantar o olhar.