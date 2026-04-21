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Laís Caldas sofre com diagnóstico grave na gravidez e faz desabafo: 'Vou no céu e volto'

À espera de Alice, ex-BBB espera sua primeira filha com o também ex-BBB Gustavo Marsengo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:08

Laís Caldas exibe o tamanho da barriga pela manhã e pela noite Crédito: Reprodução/Instagram

Na reta final da gravidez, Laís Caldas, 34, que espera sua primeira filha com o também ex-BBB Gustavo Marsengo, usou as redes sociais na segunda-feira (20) para abrir o jogo sobre as dores intensas que vem enfrentando. Laís revelou que foi diagnosticada com pubalgia, e o nível do problema assusta, ela já está no estágio quatro, o mais crítico da condição.

A pubalgia na gestação causa uma dor aguda na região do púbis devido à frouxidão dos ligamentos somada ao peso do bebê. No caso de Laís, atividades básicas viraram um desafio. "Sinto dor para fazer as coisas do cotidiano, como andar, ficar em pé e até virar na cama à noite. Vou no céu e volto com a dor", relatou a ex-sister, descrevendo o impacto do diagnóstico em sua rotina.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez 1 de 8

Por conta da gravidade da dor, que começou a dar sinais por volta da 25ª semana, Laís precisou abandonar a musculação e os exercícios aeróbicos. Agora, o foco é a fisioterapia pélvica para tentar amenizar o desconforto. Além disso, a médica revelou que o colo uterino amolecido a impediu de viajar a trabalho, exigindo que ela ficasse quietinha em casa para garantir a segurança de Alice.