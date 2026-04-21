Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Laís Caldas sofre com diagnóstico grave na gravidez e faz desabafo: 'Vou no céu e volto'

À espera de Alice, ex-BBB espera sua primeira filha com o também ex-BBB Gustavo Marsengo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:08

Laís Caldas exibe o tamanho da barriga pela manhã e pela noite
Laís Caldas exibe o tamanho da barriga pela manhã e pela noite Crédito: Reprodução/Instagram

Na reta final da gravidez, Laís Caldas, 34, que espera sua primeira filha com o também ex-BBB Gustavo Marsengo, usou as redes sociais na segunda-feira (20) para abrir o jogo sobre as dores intensas que vem enfrentando. Laís revelou que foi diagnosticada com pubalgia, e o nível do problema assusta, ela já está no estágio quatro, o mais crítico da condição.

A pubalgia na gestação causa uma dor aguda na região do púbis devido à frouxidão dos ligamentos somada ao peso do bebê. No caso de Laís, atividades básicas viraram um desafio. "Sinto dor para fazer as coisas do cotidiano, como andar, ficar em pé e até virar na cama à noite. Vou no céu e volto com a dor", relatou a ex-sister, descrevendo o impacto do diagnóstico em sua rotina.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez

Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
Laís Caldas exibe o tamanho da barriga pela manhã e pela noite por Reprodução/Instagram
Chá de bebê de Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram
1 de 8
Gustavo Marsengo e Laís Caldas por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex BBB's Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam sexo do primeiro filho; veja vídeo

'Bebê Mounjaro': Laís Caldas revela que caneta emagrecedora cortou o efeito do anticoncepcional

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez: ‘Pegos de surpresa’

Por conta da gravidade da dor, que começou a dar sinais por volta da 25ª semana, Laís precisou abandonar a musculação e os exercícios aeróbicos. Agora, o foco é a fisioterapia pélvica para tentar amenizar o desconforto. Além disso, a médica revelou que o colo uterino amolecido a impediu de viajar a trabalho, exigindo que ela ficasse quietinha em casa para garantir a segurança de Alice.

A lista de sintomas do terceiro trimestre é longa, dor lombar, falta de ar, sono pesado e até dormência nos braços (síndrome do túnel do carpo). Apesar do combo de desconfortos, Laís fez questão de tranquilizar os seguidores e manter o pensamento positivo. "A gravidez é uma caixinha de surpresas. Mas está tudo bem comigo e com a Alice, e é isso que importa. Vim contar a realidade, não estou reclamando", pontuou ela, reforçando que o foco agora é a chegada da pequena.

Leia mais

Imagem - Lembra deles? Casal polêmico de 'A Fazenda 17' anuncia gravidez e web reage

Lembra deles? Casal polêmico de 'A Fazenda 17' anuncia gravidez e web reage

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca surge irreconhecível após plásticas e influenciadora reage: 'Que isso?'

Mãe de Virginia Fonseca surge irreconhecível após plásticas e influenciadora reage: 'Que isso?'

Imagem - Derrota de Virgínia e beijo apaixonado em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (20 a 25 de abril)

Derrota de Virgínia e beijo apaixonado em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (20 a 25 de abril)

Tags:

Bbb Grávida Gravidez Saúde Reality Show Reality Ex-bbb big Brother Brasil Gustavo Marsengo Laís Caldas big Brother

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos