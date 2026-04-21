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Lembra deles? Casal polêmico de 'A Fazenda 17' anuncia gravidez e web reage

A jornalista Michelle Barros espera o primeiro filho com o ator Shia Phoenix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:07

Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix Crédito: Reprodução|Redes sociais

O casal Michelle Barros e Shia Phoenix, que deu o que falar na última edição de "A Fazenda", usou as redes sociais na segunda-feira (20) para dar uma notícia, eles estão à espera do primeiro filho juntos!

"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", escreveu a jornalista de 46 anos em um post apaixonado ao lado do ator, de 35. A novidade pegou muita gente de surpresa, mas para os amigos próximos, como Mariana Godoy, a notícia foi recebida com festa. Enquanto Michelle já viveu a experiência da maternidade com o filho Arthur, hoje com 26 anos, Shia é pai de primeira viagem.

Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix 1 de 8

Para quem não lembra, o início desse romance começou dentro do confinamento, em 2025, a aproximação dos dois foi alvo de críticas. Michelle entrou no programa mencionando um "marido" fora da casa, o que gerou acusações imediatas de traição por parte do público. No entanto, após a eliminação, ela colocou os pingos nos is e explicou que o termo foi usado apenas como uma "conveniência social" e que não era casada no papel.