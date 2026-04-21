Lembra deles? Casal polêmico de 'A Fazenda 17' anuncia gravidez e web reage

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:07
O casal Michelle Barros e Shia Phoenix, que deu o que falar na última edição de "A Fazenda", usou as redes sociais na segunda-feira (20) para dar uma notícia, eles estão à espera do primeiro filho juntos!
"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", escreveu a jornalista de 46 anos em um post apaixonado ao lado do ator, de 35. A novidade pegou muita gente de surpresa, mas para os amigos próximos, como Mariana Godoy, a notícia foi recebida com festa. Enquanto Michelle já viveu a experiência da maternidade com o filho Arthur, hoje com 26 anos, Shia é pai de primeira viagem.
Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix
Para quem não lembra, o início desse romance começou dentro do confinamento, em 2025, a aproximação dos dois foi alvo de críticas. Michelle entrou no programa mencionando um "marido" fora da casa, o que gerou acusações imediatas de traição por parte do público. No entanto, após a eliminação, ela colocou os pingos nos is e explicou que o termo foi usado apenas como uma "conveniência social" e que não era casada no papel.
Desde que assumiram o namoro oficialmente no "Domingo Espetacular", os dois não se desgrudaram mais.