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Final do BBB 26 terá show de artista internacional e encontro de todos os eliminados; saiba quem

Veja qual artista vai comandar a final do reality e o cronograma completo da noite

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:59

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Prepare o coração, porque a jornada de 100 dias do BBB 26 está prestes a chegar ao fim. Na próxima terça-feira, 21, o Brasil vai parar para descobrir quem leva o prêmio milionário para casa. 

A festa começa com Tadeu Schmidt comandando o show diretamente do jardim. O gramado, inclusive, vai estar lotado, já que todos os ex-participantes voltam para o último adeus. Mas o destaque musical fica por conta de Alok. O DJ promete um espetáculo de luzes e batidas que vai de seus hits mundiais, como "Hear Me Now", até o piseiro de João Gomes com "Pedaço de Pecado".

Alok

Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Alok foi parar no hospital nesta terça-feira (19) por Reprodução / Instagram
Alok e Romana Novais por Reprodução
Alok, Romana Novais e o filhos por Reprodução
Alok se pronuncia após internauta acusar Romana de ter crise de ciúmes em show por Reprodução
Apuxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela quinta vez: ‘queria ser igual ao Bell, com 72 anos e botando para lascar’ por Lucas Moura /SECOM /PMS
Passagem do bloco de Alok na Barra por Daniela Leone/CORREIO
Alok vai comandar pipoca neste sábado (10), no circuito Dodô por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Alok chora ao falar do pai por Redes sociais
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok por Arisson Marinho/Correio
Alok ocupa a quinta posição no ranking anual (e mundial) da revista DJ Mag. por Divulgação
Alok por Foto: Reprodução/Instagram
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Alok levou toda a sua energia para o palco do Festival da Virada Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

Para quem não quer dormir cedo, a #RedeBBB preparou um esquema. Assim que o campeão ou campeã for nomeado, Ana Clara e Ed Gama invadem a casa no Multishow para o "Big Show - A Invasão". Já no Gshow e no Globoplay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro recebem os finalistas para aquele balanço sincero do confinamento no "Bate-Papo BBB".

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A quarta-feira (22) também será agitada. À tarde, a partir das 17h, rola o Prêmio Gshow BBB, onde os fãs decidem quem leva os troféus para casa em categorias como "Maior Rivalidade" e "Meme Diversão Garantida". É a chance de ver os brothers e sisters lavando a roupa suja. À noite, o Multishow termina o dia com o "Big Show - Reencontro", onde os planos para o futuro pós-reality entram em pauta.

E um lembrete, as pré-inscrições para o BBB 27 acontecem até o dia 21 de abril, e quem estiver por São Paulo pode conferir o clima da final de perto no Park Shopping São Caetano, no BBB Experience.

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Tags:

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