Final do BBB 26 terá show de artista internacional e encontro de todos os eliminados; saiba quem

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:59
Prepare o coração, porque a jornada de 100 dias do BBB 26 está prestes a chegar ao fim. Na próxima terça-feira, 21, o Brasil vai parar para descobrir quem leva o prêmio milionário para casa.
A festa começa com Tadeu Schmidt comandando o show diretamente do jardim. O gramado, inclusive, vai estar lotado, já que todos os ex-participantes voltam para o último adeus. Mas o destaque musical fica por conta de Alok. O DJ promete um espetáculo de luzes e batidas que vai de seus hits mundiais, como "Hear Me Now", até o piseiro de João Gomes com "Pedaço de Pecado".
Alok
Para quem não quer dormir cedo, a #RedeBBB preparou um esquema. Assim que o campeão ou campeã for nomeado, Ana Clara e Ed Gama invadem a casa no Multishow para o "Big Show - A Invasão". Já no Gshow e no Globoplay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro recebem os finalistas para aquele balanço sincero do confinamento no "Bate-Papo BBB".
A quarta-feira (22) também será agitada. À tarde, a partir das 17h, rola o Prêmio Gshow BBB, onde os fãs decidem quem leva os troféus para casa em categorias como "Maior Rivalidade" e "Meme Diversão Garantida". É a chance de ver os brothers e sisters lavando a roupa suja. À noite, o Multishow termina o dia com o "Big Show - Reencontro", onde os planos para o futuro pós-reality entram em pauta.
E um lembrete, as pré-inscrições para o BBB 27 acontecem até o dia 21 de abril, e quem estiver por São Paulo pode conferir o clima da final de perto no Park Shopping São Caetano, no BBB Experience.