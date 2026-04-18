REALITY

Final do BBB 26 terá show de artista internacional e encontro de todos os eliminados; saiba quem

Veja qual artista vai comandar a final do reality e o cronograma completo da noite

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:59

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Prepare o coração, porque a jornada de 100 dias do BBB 26 está prestes a chegar ao fim. Na próxima terça-feira, 21, o Brasil vai parar para descobrir quem leva o prêmio milionário para casa.

A festa começa com Tadeu Schmidt comandando o show diretamente do jardim. O gramado, inclusive, vai estar lotado, já que todos os ex-participantes voltam para o último adeus. Mas o destaque musical fica por conta de Alok. O DJ promete um espetáculo de luzes e batidas que vai de seus hits mundiais, como "Hear Me Now", até o piseiro de João Gomes com "Pedaço de Pecado".

Alok 1 de 19

Para quem não quer dormir cedo, a #RedeBBB preparou um esquema. Assim que o campeão ou campeã for nomeado, Ana Clara e Ed Gama invadem a casa no Multishow para o "Big Show - A Invasão". Já no Gshow e no Globoplay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro recebem os finalistas para aquele balanço sincero do confinamento no "Bate-Papo BBB".

A quarta-feira (22) também será agitada. À tarde, a partir das 17h, rola o Prêmio Gshow BBB, onde os fãs decidem quem leva os troféus para casa em categorias como "Maior Rivalidade" e "Meme Diversão Garantida". É a chance de ver os brothers e sisters lavando a roupa suja. À noite, o Multishow termina o dia com o "Big Show - Reencontro", onde os planos para o futuro pós-reality entram em pauta.