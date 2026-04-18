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Vencedor do BBB 26 perderá valor milionário em impostos; veja valor do prêmio final

Tributação de 30% é aplicada diretamente na fonte e reduz valor final recebido pelo campeão do reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:52

Tadeu Schmidt no BBB 26
Tadeu Schmidt no BBB 26 Crédito: Divulgação

Quem vencer o Big Brother Brasil 26, cuja final acontece nesta terça-feira (21), não vai embolsar o prêmio integral de R$ 5,44 milhões. Uma parte significativa da bolada fica com o Imposto de Renda, que incide diretamente sobre premiações em dinheiro no Brasil.

Pela legislação tributária, esse tipo de ganho sofre retenção na fonte de 30%, de forma definitiva. Na prática, isso significa que o valor já chega ao vencedor com o desconto aplicado, sem possibilidade de restituição futura.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
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Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

Se os R$ 5,44 milhões divulgados forem o valor bruto, cerca de R$ 1,63 milhão vão direto para o imposto. Com isso, o campeão receberia aproximadamente R$ 3,8 milhões líquidos.

Por outro lado, se o valor anunciado já for líquido, o prêmio bruto seria maior, na casa de R$ 7,77 milhões. Nesse cenário, o imposto recolhido chegaria a cerca de R$ 2,33 milhões antes do pagamento ao vencedor.

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Além do prêmio principal, os participantes também podem receber cachês pela participação no programa e por ações publicitárias. Esses valores extras não entram na regra de tributação exclusiva e passam a seguir a tabela progressiva do Imposto de Renda, com alíquotas que podem chegar a 27,5%.

Mesmo com o imposto já descontado na fonte, o vencedor ainda precisará declarar o valor no Imposto de Renda de 2027, referente ao ano-base de 2026. Nesse caso, a informação serve para justificar o aumento de patrimônio, sem gerar nova cobrança sobre o prêmio.

Também será necessário informar eventuais saldos mantidos em conta ou investimentos feitos com o dinheiro até o fim de 2026, na ficha de bens e direitos. O cálculo é da Valor Investe.

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