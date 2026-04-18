Vencedor do BBB 26 perderá valor milionário em impostos; veja valor do prêmio final

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:52
Quem vencer o Big Brother Brasil 26, cuja final acontece nesta terça-feira (21), não vai embolsar o prêmio integral de R$ 5,44 milhões. Uma parte significativa da bolada fica com o Imposto de Renda, que incide diretamente sobre premiações em dinheiro no Brasil.
Pela legislação tributária, esse tipo de ganho sofre retenção na fonte de 30%, de forma definitiva. Na prática, isso significa que o valor já chega ao vencedor com o desconto aplicado, sem possibilidade de restituição futura.
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Se os R$ 5,44 milhões divulgados forem o valor bruto, cerca de R$ 1,63 milhão vão direto para o imposto. Com isso, o campeão receberia aproximadamente R$ 3,8 milhões líquidos.
Por outro lado, se o valor anunciado já for líquido, o prêmio bruto seria maior, na casa de R$ 7,77 milhões. Nesse cenário, o imposto recolhido chegaria a cerca de R$ 2,33 milhões antes do pagamento ao vencedor.
Além do prêmio principal, os participantes também podem receber cachês pela participação no programa e por ações publicitárias. Esses valores extras não entram na regra de tributação exclusiva e passam a seguir a tabela progressiva do Imposto de Renda, com alíquotas que podem chegar a 27,5%.
Mesmo com o imposto já descontado na fonte, o vencedor ainda precisará declarar o valor no Imposto de Renda de 2027, referente ao ano-base de 2026. Nesse caso, a informação serve para justificar o aumento de patrimônio, sem gerar nova cobrança sobre o prêmio.
Também será necessário informar eventuais saldos mantidos em conta ou investimentos feitos com o dinheiro até o fim de 2026, na ficha de bens e direitos. O cálculo é da Valor Investe.