LUTO

Tadeu explica por que manterá comando do BBB após falecimento de Oscar Schmidt: 'Uma afronta à memória do meu irmão'

Apresentador explicou que o compromisso profissional do irmão é sua maior inspiração para cumprir a agenda do reality

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 21:23

Tadeu Schmidt surge em vídeo pela primeira vez após falecimento do irmão, Oscar Crédito: Reprodução

Tadeu Schmidt se manifestou publicamente, por meio de um vídeo, após o falecimento de seu irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, ocorrido nesta sexta-feira (17) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O apresentador do Big Brother Brasil explicou os motivos pelos quais não se afastará do comando do reality show mesmo com a trágica notícia.

Visivelmente emocionado, Tadeu iniciou o vídeo agradecendo pelas mensagens de solidariedade enviadas a sua família: "Eu queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram pra nossa família por causa da morte do Oscar. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer a preocupação de tanta gente que pensou: 'Caramba, como o Tadeu vai trabalhar desse jeito, como vai apresentar o programa?'".

O jornalista, que sempre declarou profunda admiração pelo irmão, afirmou que o motivo para não se ausentar da edição de hoje é o próprio Oscar. “Então eu queria contar uma historinha sobre o Oscar: ele é disparado meu maior ídolo, disparado a maior referência pra tudo, tudo que fiz na vida eu sempre pensei: como é que o Oscar faria isso? Como o Oscar encararia isso? E ele é a maior referência especialmente no que diz respeito ao amor à profissão", relatou.

Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos 1 de 6

Dezesseis anos mais jovem que o ídolo do basquete, Tadeu destacou o rigor profissional do irmão como um exemplo de vida. "Oscar tinha uma coisa muito forte, que eu, ele e nosso outro irmão, Felipe, a gente brincava que é o jeito 'Schmidt' de encarar as coisas. Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Oscar disputou uma partida com a mão quebrada, fratura mesmo."

“Então, gente, a possibilidade de eu não apresentar o BBB hoje é zero”, enfatizou o apresentador. “É claro que eu vou estar lá. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não for trabalhar hoje", concluiu, confirmando sua presença ao vivo no programa nesta noite.

Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), após ser levado com urgência ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Segundo informações divulgadas, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Conhecido mundialmente como “Mão Santa", Oscar Daniel Bezerra Schmidt fez história no esporte. Disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos entre 1980 e 1996, se tornando o maior cestinha da seleção brasileira. O ex-atleta havia sido diagnosticado com um tumor cerebral em 2011 e anunciou o fim do tratamento em 2022.