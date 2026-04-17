CINEMA

Antes de cerimônia, ‘O Agente Secreto’ larga na frente e vence três categorias no Prêmio Platino

Premiação ocorre em 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, no México

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:28

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Divulgação

O sucesso de “O Agente Secreto” continua. O longa-metragem garantiu a vitória em três categorias nas quais concorria no Prêmio Platino, antes mesmo da cerimônia oficial, marcada para o dia 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, no Parque Xcaret, em Riviera Maya, México. Os prêmios antecipados são: Melhor Montagem, para Eduardo Serrano e Mateus Farias; Melhor Direção de Arte, para Thales Junqueira; e Melhor Música Original, concedida a Tomaz Alves Souza e Mateus Alves.

Estrelado por Wagner Moura, o filme ainda disputa outras quatro categorias na premiação. Além dos três troféus já garantidos, a obra concorre como Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Roteiro, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Diretor, com Kleber Mendonça Filho.

Com o acréscimo dessas vitórias, “O Agente Secreto” acumula 93 prêmios na temporada, incluindo dois Globos de Ouro e dois troféus no Festival de Cannes. Apesar de ter sido indicado em quatro categorias no Oscar, o longa-metragem recifense não venceu na premiação da Academia, mas garantiu feitos históricos: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator, e o filme participou da estreia da categoria de Melhor Direção de Elenco, com Gabriel Domingues.

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O Prêmio Platino foi criado em 2013 pela Entidade de Gestão dos Direitos dos Produtores Audiovisuais (EGEDA), em parceria com a Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual (FIPCA). É a principal honraria da Ibero-América – região que compreende os países do continente americano de língua portuguesa ou espanhola – e tem o objetivo de reconhecer as melhores produções da cinematografia regional.