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Antes de cerimônia, ‘O Agente Secreto’ larga na frente e vence três categorias no Prêmio Platino

Premiação ocorre em 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, no México

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:28

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Divulgação

O sucesso de “O Agente Secreto” continua. O longa-metragem garantiu a vitória em três categorias nas quais concorria no Prêmio Platino, antes mesmo da cerimônia oficial, marcada para o dia 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, no Parque Xcaret, em Riviera Maya, México. Os prêmios antecipados são: Melhor Montagem, para Eduardo Serrano e Mateus Farias; Melhor Direção de Arte, para Thales Junqueira; e Melhor Música Original, concedida a Tomaz Alves Souza e Mateus Alves.

Estrelado por Wagner Moura, o filme ainda disputa outras quatro categorias na premiação. Além dos três troféus já garantidos, a obra concorre como Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Roteiro, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Diretor, com Kleber Mendonça Filho.

Com o acréscimo dessas vitórias, “O Agente Secreto” acumula 93 prêmios na temporada, incluindo dois Globos de Ouro e dois troféus no Festival de Cannes. Apesar de ter sido indicado em quatro categorias no Oscar, o longa-metragem recifense não venceu na premiação da Academia, mas garantiu feitos históricos: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator, e o filme participou da estreia da categoria de Melhor Direção de Elenco, com Gabriel Domingues.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O Prêmio Platino foi criado em 2013 pela Entidade de Gestão dos Direitos dos Produtores Audiovisuais (EGEDA), em parceria com a Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual (FIPCA). É a principal honraria da Ibero-América – região que compreende os países do continente americano de língua portuguesa ou espanhola – e tem o objetivo de reconhecer as melhores produções da cinematografia regional.

Panamá, Uruguai, Espanha e México são alguns dos países que já sediaram o evento. Até o momento, em relação a produções brasileiras, apenas “Ainda Estou Aqui” (2024) conquistou o feito de vencer a categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, levando também os prêmios de Melhor Direção, para Walter Salles, e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

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