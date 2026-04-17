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Tadeu citou irmão, Oscar Schmidt, durante Paredão no BBB 25: 'Meu ídolo'

Em fevereiro do ano passado, apresentador destacou admiração pelo "Mão Santa"

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:43

Tadeu entrevistando seu irmão, o ex-atleta Oscar Schmidt Crédito: Reprodução

Durante um Paredão do Big Brother Brasil 25, no ano passado, o apresentador Tadeu Schmidt citou o irmão mais velho, Oscar, em tom de admiração durante conversa com os confinados. Naquela semana, em meados de fevereiro de 2025, a berlinda era formada exclusivamente por duplas de irmãos, o que levou o jornalista a recordar sua relação com o ex-jogador de basquete. Oscar Schmidt faleceu hoje, sexta-feira (17), após uma parada cardiorrespiratória.

O diálogo ocorreu antes da terceira eliminação da temporada, na qual as duplas Diego e Daniele Hypolito, e Giovanna e Gracyanne Barbosa se enfrentavam. Tadeu destacou o forte vínculo entre irmãos e falou sobre sua conexão com Oscar, consagrado como um dos maiores jogadores de basquete da história.

"Eu me identifico muito, Gi, com essa relação que você tem com a sua irmã, porque eu também tenho um irmão exatamente 16 anos mais velho que eu e que também é meu ídolo”, afirmou o apresentador na ocasião.

A fala foi dirigida a Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, que acabou sendo a eliminada daquela noite. "Então, eu imagino a satisfação que você está sentindo de viver essa experiência com a sua irmã", completou Schmidt.

Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), após ser levado com urgência ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. De acordo com informações divulgadas, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Lenda do basquete brasileiro, o "Mão Santa" detém o recorde de participação em cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e permanece como o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição. Pela Seleção Brasileira, conquistou três campeonatos Sul-Americanos (1977, 1983 e 1985), a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis (1987) e o bronze no Mundial de 1978.