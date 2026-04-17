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'Garota de Ipanema': aos 82 anos, Helô Pinheiro brilha em desfile na Rio Fashion Week

Eterna "Garota de Ipanema" cruzou a passarela em evento no Rio de Janeiro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:49

Helô Pinheiro desfila aos 82 anos na Rio Fashion Week
Helô Pinheiro desfila aos 82 anos na Rio Fashion Week Crédito: Reprodução/Redes sociais

Helô Pinheiro provou por que continua sendo a inspiração da icônica canção “Garota de Ipanema” ao subir à passarela, aos 82 anos, durante a Rio Fashion Week. O desfile ocorreu na noite da última quinta-feira (16), no Pier Mauá, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Musa dos versos “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça”, a ex-modelo foi o destaque da marca de moda praia BlueMan, surgindo com um maiô nas cores da bandeira do Brasil e um conjunto jeans em tons de azul.

Helô Pinheiro a 'Garota de Ipanema'

Vinicius de Moraes e Helô Pinheiro, musa de Garota de Ipanema por acervo pessoal
Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro aos 17 anos, época em que ganhou o título de ‘Garota de Ipanema’ por Reprodução
Helô Pinheiro com a filha, Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro com a avó materna, Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro, neta de Helô Pinheiro por Divulgação/Nicolau Spadoni
Helô Pinheiro ganhou o título de ‘Garota de Ipanema’ por ter sido inspiração da canção homônima, clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes por Reprodução
Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro aparece só de biquíni e corpo aos 82 anos rouba a cena na web por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro se tornou um ícone da cultura brasileira por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro com a avó materna, Helô Pinheiro por Divulgação
Helô Pinheiro impressiona com corpão nas redes sociais por Reprodução
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Vinicius de Moraes e Helô Pinheiro, musa de Garota de Ipanema por acervo pessoal

Sua neta, a atriz Buby Pinheiro, também participou do evento e protagonizou um mmento descontraído ao lado da avó; ambas sambaram juntas ao som dos aplausos da plateia. A jovem é filha de Kiki Pinheiro, primogênita de Helô e Fernando Abel.

O retorno da veterana às passarelas foi registrado pela apresentadora Ticiane Pinheiro, também filha de Helô Pinheiro.

Confira o vídeo:

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Helô Pinheiro Desfile

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