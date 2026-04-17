'Garota de Ipanema': aos 82 anos, Helô Pinheiro brilha em desfile na Rio Fashion Week

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Kamila Macedo
Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:49
Helô Pinheiro provou por que continua sendo a inspiração da icônica canção “Garota de Ipanema” ao subir à passarela, aos 82 anos, durante a Rio Fashion Week. O desfile ocorreu na noite da última quinta-feira (16), no Pier Mauá, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro.
Musa dos versos “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça”, a ex-modelo foi o destaque da marca de moda praia BlueMan, surgindo com um maiô nas cores da bandeira do Brasil e um conjunto jeans em tons de azul.
Helô Pinheiro a 'Garota de Ipanema'
Sua neta, a atriz Buby Pinheiro, também participou do evento e protagonizou um mmento descontraído ao lado da avó; ambas sambaram juntas ao som dos aplausos da plateia. A jovem é filha de Kiki Pinheiro, primogênita de Helô e Fernando Abel.
O retorno da veterana às passarelas foi registrado pela apresentadora Ticiane Pinheiro, também filha de Helô Pinheiro.
Confira o vídeo: