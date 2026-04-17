Juliano Floss vence Prova do Finalista e garante primeira vaga na final do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de abril de 2026 às 23:31
A reta final do BBB 26 já tem seu primeiro nome confirmado. Na noite desta sexta-feira (17), Juliano Floss venceu a Prova do Finalista e garantiu a primeira vaga na grande decisão do reality da TV Globo.
Após mais de um dia de disputa, o brother levou a melhor na dinâmica que misturou resistência, atenção e memória, encerrada ao vivo com um quiz comandado por Tadeu Schmidt.
A prova começou na quinta-feira (16), quando os participantes enfrentaram a primeira etapa valendo tempo. Os três melhores desempenhos avançaram para a fase final.
Na segunda etapa, os brothers precisavam apertar um botão sempre que o sinal sonoro tocava na casa e, depois, entrar no carro para assistir a vídeos exibidos no telão.
Na edição desta sexta, os finalistas responderam perguntas sobre os conteúdos mostrados ao longo da dinâmica. Cada resposta correta valia um ponto, e quem somasse cinco primeiro conquistaria a vaga na final.
Juliano foi o mais preciso e confirmou o passaporte para a decisão.
Juliano Floss (BBB 26)
Assim que o resultado foi anunciado, Juliano não segurou as lágrimas e chorou ainda dentro do carro.
Ao deixar a estrutura da prova, o dançarino foi abraçado por Ana Paula Renault e reagiu sem acreditar.
“Não acredito”, disse.
Na sequência, Tadeu celebrou a conquista do brother.
“Parabéns, Juliano, acredite! Você é finalista do BBB 26!”, anunciou o apresentador.