Milena admite incômodo com Ana Paula no BBB 26 e critica sister

Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 09:20
Após a Prova do Finalista do Big Brother Brasil 26, que garantiu Juliano Floss na final, o clima na casa ficou tenso. Sozinha na cozinha, Milena desabafou sobre a postura de Ana Paula Renault, sua aliada no jogo.
Enquanto outros participantes comemoravam o resultado, a sister falou sobre o que considerou uma atitude desrespeitosa após a dinâmica. “Parabéns, mérito dele. Foi muito bom. Agora, jogar na minha cara que eu não sabia nada, Ana Paula? Que vocês que me deram tudo e, por isso, eu acertei?”, disse.
Milena e Ana Paula
Na sequência, ela reconheceu a importância do grupo em sua trajetória, mas manteve o tom de frustração. “Tá, foi verdade, é verdade. Ainda bem que eu passei com vocês”, completou.
O desabafo aconteceu logo após a prova decisiva, que intensificou as tensões na reta final do reality. A relação entre as aliadas ficou abalada em um momento estratégico do jogo, às vésperas da formação do último Paredão.