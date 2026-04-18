BBB 26

Enquete BBB 26: parcial mostra que participante do BBB 26 pode pagar caro e ser eliminado após tensão em prova

Um participante lidera com folga a rejeição, enquanto disputa pela permanência se concentra entre os outros dois nomes

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:06

Prova do Finalista Crédito: Reprodução

O último Paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado nesta sexta-feira (17) e colocou Ana Paula Renault, Leandro e Milena na berlinda. Fora da disputa, Juliano Floss já está garantido na final após vencer a Prova do Finalista.

Na parcial mais recente da enquete, o cenário não aponta equilíbrio entre os três. Um dos emparedados aparece na liderança isolada da rejeição, concentrando a maior parte dos votos do público. Já os outros dois seguem em uma disputa mais próxima pela permanência na casa.

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A formação do Paredão acontece em meio a um clima mais tenso dentro do reality. Após a Prova do Finalista, atitudes de Milena durante a dinâmica geraram incômodo em aliados. Juliano e Ana Paula demonstraram frustração com a postura da sister, avaliando que ela não manteve o nível de entrega esperado em uma etapa decisiva do jogo.

O desgaste interno aumentou a pressão sobre a participante justamente no momento mais crítico da temporada, quando qualquer movimento pode influenciar diretamente a decisão do público.