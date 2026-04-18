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Enquete BBB 26: parcial mostra que participante do BBB 26 pode pagar caro e ser eliminado após tensão em prova

Um participante lidera com folga a rejeição, enquanto disputa pela permanência se concentra entre os outros dois nomes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:06

Prova do Finalista
Prova do Finalista Crédito: Reprodução

O último Paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado nesta sexta-feira (17) e colocou Ana Paula Renault, Leandro e Milena na berlinda. Fora da disputa, Juliano Floss já está garantido na final após vencer a Prova do Finalista.

Na parcial mais recente da enquete, o cenário não aponta equilíbrio entre os três. Um dos emparedados aparece na liderança isolada da rejeição, concentrando a maior parte dos votos do público. Já os outros dois seguem em uma disputa mais próxima pela permanência na casa.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
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Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

A formação do Paredão acontece em meio a um clima mais tenso dentro do reality. Após a Prova do Finalista, atitudes de Milena durante a dinâmica geraram incômodo em aliados. Juliano e Ana Paula demonstraram frustração com a postura da sister, avaliando que ela não manteve o nível de entrega esperado em uma etapa decisiva do jogo.

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O desgaste interno aumentou a pressão sobre a participante justamente no momento mais crítico da temporada, quando qualquer movimento pode influenciar diretamente a decisão do público.

A eliminação será definida na terça-feira (21), quando o reality chega à sua fase final.

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