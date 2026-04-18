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Discreta, só com familiares e rápida: como foi a despedida de Oscar Schmidt

Comunicado publicado nas redes sociais pede respeito e privacidade após morte do ex-jogador aos 68 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:20

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt Crédito: Reprodução

A despedida de Oscar Schmidt, morto aos 68 anos, nesta sexta-feira (17), foi rápida. O atleta foi cremado no mesmo dia, em cerimônia fechada e que contou apenas com a presença de familiares. 

A família se manifestou na própria noite de sexta e agradeceu as mensagens de apoio recebidas nas redes sociais.

Oscar Schimidt

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Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar Schmidt por Reprodução/Redes Sociais
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Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo

Em nota publicada no perfil oficial do ídolo, os familiares destacaram a comoção do público e reforçaram o pedido por respeito neste momento de luto. “A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade”, diz o comunicado.

O texto também informa que a despedida foi realizada de forma reservada, apenas entre pessoas próximas. “A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento. Obrigado pela compreensão”, completa.

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Oscar deixa a esposa, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie.

Considerado o maior nome da história do basquete brasileiro, o ex-atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele passou mal em casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em um comunicado anterior, a família já havia destacado a trajetória do ex-jogador, lembrando a longa batalha contra um tumor cerebral e ressaltando o legado construído dentro e fora das quadras, marcado por determinação e impacto no esporte brasileiro.

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