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Oscar Schmidt morreu carregando culpa que o acompanhou por décadas: 'Não tem um dia que não lembre'

Ídolo do basquete brasileiro relembrou falha decisiva em Seul-1988 e disse que nunca deixou de pensar no lance ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:35

Oscar Schmidt morreu aos 68 anos
Oscar Schmidt morreu aos 68 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, também trouxe à tona um dos episódios mais marcantes e dolorosos de sua carreira. Considerado o maior nome do basquete brasileiro, o ex-jogador carregou por anos a frustração de um erro decisivo nos Jogos Olímpicos de 1988.

Durante participação no programa Altas Horas, cerca de sete anos atrás, Oscar relembrou o lance que o perseguiu ao longo da vida. Na ocasião, o Brasil enfrentava a União Soviética pelas quartas de final e acabou eliminado após a falha no arremesso final.

Oscar Schimidt

Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo
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Oscar Schmidt morreu aos 68 anos por Reprodução | Instagram
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Tadeu entrevistando seu irmão, o ex-atleta Oscar Schmid por Reprodução
Tadeu entrevistando seu irmão, Oscar Schmidt por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt por Reprodução
Tadeu, Oscar e Luís Felipe Schmidt com a mãe, Janira por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt com a mãe, Janira por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar e Tadeu Schmidt eram irmãos por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar Schmidt por Reprodução/Redes Sociais
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Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo

“Jogador bom não pode errar o último arremesso. Aquela minha geração merecia ter uma Olimpíada. A gente merecia um campeonato desse tipo e não conseguimos porque errei. Você não tem muitas chances na vida. Você tem duas ou três no máximo para fazer aquela cesta que te dá um resultado enorme. Tive a possibilidade e errei. Não tem um dia na minha vida que não lembre aquela cesta”, disse o ex-atleta na entrevista.

O episódio aconteceu nos Jogos Olímpicos de Seul 1988, uma das cinco edições olímpicas disputadas por Oscar. Apesar do peso emocional do erro, a trajetória do jogador seguiu marcada por números expressivos e feitos históricos.

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Com 49.737 pontos ao longo da carreira, ele foi durante anos o maior cestinha da história do basquete mundial, marca superada apenas em 2024 por LeBron James. Pela seleção brasileira, conquistou títulos importantes, como o ouro no Pan-Americano de 1987 e o bronze no Mundial de 1978.

Mesmo com conquistas relevantes, o relato reforça o perfil exigente e perfeccionista do atleta, que atribuía grande peso à responsabilidade individual dentro de quadra e nunca deixou de revisitar o momento que poderia ter mudado o rumo daquela geração do basquete brasileiro.

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