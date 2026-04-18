LUTO

Oscar Schimidt morreu de quê? Ídolo do basquete tinha 68 anos

Ex-jogador passou mal em casa e não resistiu

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:04

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 Crédito: Reprodução

O ex-jogador Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, mas não resistiu.

De acordo com informações divulgadas pela família, o ex-atleta teve um mal súbito em casa, em Alphaville, antes de ser encaminhado à unidade de saúde já em estado grave. O velório e o sepultamento serão restritos a parentes e amigos próximos.

Oscar Schimidt 1 de 18

Reconhecido como o maior nome do basquete brasileiro, Oscar teve papel decisivo na popularização do esporte no país e construiu uma carreira marcada por recordes e protagonismo dentro das quadras.

A trajetória do ídolo também foi marcada por desafios fora do esporte. Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro e iniciou um longo tratamento que durou mais de uma década. Em 2022, anunciou que havia superado a doença.

Em entrevista concedida em 2024 ao programa Alt Tabet, do Canal UOL, Oscar revelou que optou por interromper a quimioterapia para priorizar a qualidade de vida e o tempo com a família. Na mesma conversa, relembrou momentos marcantes durante o tratamento, incluindo um encontro com o papa Francisco, em 2013, no Rio de Janeiro.