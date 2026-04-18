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Oscar Schimidt morreu de quê? Ídolo do basquete tinha 68 anos

Ex-jogador passou mal em casa e não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:04

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011
Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 Crédito: Reprodução

O ex-jogador Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, mas não resistiu.

De acordo com informações divulgadas pela família, o ex-atleta teve um mal súbito em casa, em Alphaville, antes de ser encaminhado à unidade de saúde já em estado grave. O velório e o sepultamento serão restritos a parentes e amigos próximos.

Oscar Schimidt

Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo
Tadeu Schmidt surge em vídeo pela primeira vez após falecimento do irmão, Oscar por Reprodução
Oscar Schmidt morreu aos 68 anos por Reprodução | Instagram
Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 por Reprodução
Tadeu entrevistando seu irmão, o ex-atleta Oscar Schmid por Reprodução
Tadeu entrevistando seu irmão, Oscar Schmidt por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt por Reprodução
Tadeu, Oscar e Luís Felipe Schmidt com a mãe, Janira por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt com a mãe, Janira por Reprodução
Tadeu e Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar e Tadeu Schmidt eram irmãos por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar Schmidt por Reprodução/Redes Sociais
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Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo

Reconhecido como o maior nome do basquete brasileiro, Oscar teve papel decisivo na popularização do esporte no país e construiu uma carreira marcada por recordes e protagonismo dentro das quadras.

A trajetória do ídolo também foi marcada por desafios fora do esporte. Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro e iniciou um longo tratamento que durou mais de uma década. Em 2022, anunciou que havia superado a doença.

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Em entrevista concedida em 2024 ao programa Alt Tabet, do Canal UOL, Oscar revelou que optou por interromper a quimioterapia para priorizar a qualidade de vida e o tempo com a família. Na mesma conversa, relembrou momentos marcantes durante o tratamento, incluindo um encontro com o papa Francisco, em 2013, no Rio de Janeiro.

Ele deixa a esposa, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie.

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