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Famosos lamentam a morte de Oscar Schmidt nas redes sociais; veja posts

Ícone do basquete brasileiro, irmão de Tadeu Schmidt morreu após parada cardíaca em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:25

Oscar Schmidt morreu aos 68 anos
Oscar Schmidt morreu aos 68 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, nesta sexta-feira (17) gerou forte comoção e pegou muitas pessoas de surpresa. Muitos famosos e pessoas próximas do jogador brasileiro de basquete usaram as redes sociais para lamentar sua morte.

O irmão de Oscar, Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil 26 usou seu perfil para prestar uma homenagem ao irmão, por quem nunca escondeu sua admiração, carinho e afeto. “Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu Tadeu na legenda da publicação que traz vários fotos dele com Oscar em várias idades, demonstrando que sempre tiveram uma boa relação ao longo dos anos.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
1 de 6
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

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Outras personalidades ainda destacaram o legado de Oscar, conhecido como “Mão Santa”, e sua relevância para o esporte nacional. “Recebemos essa notícia com dor no coração. Hoje nos despedimos do nosso ‘Mão Santa’, o eterno campeão Oscar Schmidt. Maior pontuador da história do basquete, ele deixa um legado marcante, com recordes históricos e uma carreira que atravessou gerações. Mais do que os números, Oscar será sempre lembrado como um grande incentivador do esporte, alguém que inspirou jovens, levou o basquete a novos públicos e mostrou, dentro e fora das quadras, o que é paixão pelo que se faz. Meus sinceros sentimentos a toda a família”, escreveu Ana Maria Braga na legenda de uma foto de Oscar em preto e branco nas quadras.

Confira homenagens de outros artistas:

Serginho Groisman

Serginho Groisman também prestou homenagem para Oscar
Serginho Groisman também prestou homenagem para Oscar Crédito: Reprodução | Instagram

“Oscar, nosso ídolo do basquete, nos deixou. Os choros de vitória que ele explodia em alegria, hoje choramos por ele. Pude vê-lo jogando e depois pude recebê-lo em muitos programas. Quando recebi Magic Johnson para uma entrevista, ele falou que só iria se Oscar fosse (como foi). Meu grande abraço aos familiares e amigos (essa foto foi tirada na casa dele). Obrigado por tua passagem por aqui, Mão Santa.”

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Oscar Schimdt

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