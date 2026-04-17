LUTO

Oscar Schmidt passou mal em casa e chegou ao hospital sem vida

Ídolo do basquete brasileiro morreu nesta sexta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:18

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 Crédito: Reprodução

O ex-atleta de basquete Oscar Schmidt chegou ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), para onde foi socorrido, sem vida, nesta sexta-feira (17). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A causa da morte não foi confirmada.

De acordo com a nota da prefeitura, Oscar, que tinha 68 anos, passou mal em sua residência e foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Resgate, já em parada cardiorrespiratória (PCR). "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, admiradores e com toda a comunidade esportiva brasileira", diz a gestão municipal.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

Oscar Schmidt enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos e anunciou a recuperação em 2022. Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Segundo a assessoria de Oscar, a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt é considerado o maior ídolo do basquete nacional. Ele atuou entre 1974 e 2003 e conquistou 25 títulos ao longo da carreira. Conhecido pela precisão nos arremessos, se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial. Foram 49.703 pontos marcados, sendo 42.042 por clubes e 7.695 pela Seleção Brasileira.

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-jogador de basquete. Em nota, a entidade destacou que Oscar despede-se como símbolo absoluto do esporte e que ele redefiniu os limites do possível dentro das quadras.