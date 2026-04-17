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Oscar Schmidt passou mal em casa e chegou ao hospital sem vida

Ídolo do basquete brasileiro morreu nesta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:18

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011
Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 Crédito: Reprodução

O ex-atleta de basquete Oscar Schmidt chegou ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), para onde foi socorrido, sem vida, nesta sexta-feira (17). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A causa da morte não foi confirmada. 

De acordo com a nota da prefeitura, Oscar, que tinha 68 anos, passou mal em sua residência e foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Resgate, já em parada cardiorrespiratória (PCR). "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, admiradores e com toda a comunidade esportiva brasileira", diz a gestão municipal.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
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Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

Oscar Schmidt enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos e anunciou a recuperação em 2022. Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Segundo a assessoria de Oscar, a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt é considerado o maior ídolo do basquete nacional. Ele atuou entre 1974 e 2003 e conquistou 25 títulos ao longo da carreira. Conhecido pela precisão nos arremessos, se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial. Foram 49.703 pontos marcados, sendo 42.042 por clubes e 7.695 pela Seleção Brasileira.

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A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-jogador de basquete. Em nota, a entidade destacou que Oscar despede-se como símbolo absoluto do esporte e que ele redefiniu os limites do possível dentro das quadras.

“O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do esporte, dono de uma trajetória que. A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial”, disse a CBB.

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