Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tadeu apresenta o BBB 26 hoje? Entenda impacto da morte de Oscar Schmidt na programação

Famoso ‘Mão Santa’ morreu nesta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:28

Tadeu nunca escondeu admiração pelo irmão
Tadeu nunca escondeu admiração pelo irmão Crédito: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (17), o ícone do basquete brasileiro Oscar Schmidt, aos 68 anos, comovendo familiares, amigos e vários fãs. O atleta era irmão de Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 26.

Por isso, o falecimento de Oscar pode impactar na reta final do reality show. De acordo com o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, fontes próximas afirmam que informações que circulam na Globo apontam para o afastamento do apresentador da atração nos próximos dias para ficar perto da família no momento de luto.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
1 de 6
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

Leia mais

Após morte de Oscar Schmidt, público se surpreende ao descobrir parentesco com Tadeu, do BBB 26

Imagem - Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos

Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos

O jornal CORREIO entrou em contato com a Rede Globo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Tadeu sempre fez questão de assumir sua admiração pelo irmão, nas quadras e na vida pessoal.

Durante o BBB 25, Tadeu afirmou que tem o irmão mais velho como referência e que os dois sempre tiveram um relacionamento próximo e afetuoso.

Oscar Schmidt morreu em Santana de Parnaíba (SP), após sentir-se mal, foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana, mas não resistiu. Ele enfrentava um tumor cerebral há 15 anos, mas a causa da morte não foi confirmada.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt foi um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Destacou-se por cinco participações olímpicas, sendo o maior pontuador da história dos Jogos (1.093 pontos) e da seleção brasileira (7.693 pontos).

Tags:

Tadeu Schmidt Relembre Momentos da Carreira de Oscar Schmidt

Mais recentes

Imagem - Irmão de Virginia volta a expor suposta rixa familiar: ‘Querem me colocar contra minha própria mãe’

Irmão de Virginia volta a expor suposta rixa familiar: ‘Querem me colocar contra minha própria mãe’
Imagem - Pedro Bial vai apresentar o BBB 26? Morte de Oscar Schmidt levanta dúvidas sobre Tadeu Schmidt na reta final

Pedro Bial vai apresentar o BBB 26? Morte de Oscar Schmidt levanta dúvidas sobre Tadeu Schmidt na reta final
Imagem - Após morte de Oscar Schmidt, público se surpreende ao descobrir parentesco com Tadeu, do BBB 26

Após morte de Oscar Schmidt, público se surpreende ao descobrir parentesco com Tadeu, do BBB 26