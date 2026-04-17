LUTO

Tadeu apresenta o BBB 26 hoje? Entenda impacto da morte de Oscar Schmidt na programação

Famoso ‘Mão Santa’ morreu nesta sexta-feira (17)

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:28

Tadeu nunca escondeu admiração pelo irmão Crédito: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (17), o ícone do basquete brasileiro Oscar Schmidt, aos 68 anos, comovendo familiares, amigos e vários fãs. O atleta era irmão de Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 26.

Por isso, o falecimento de Oscar pode impactar na reta final do reality show. De acordo com o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, fontes próximas afirmam que informações que circulam na Globo apontam para o afastamento do apresentador da atração nos próximos dias para ficar perto da família no momento de luto.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

O jornal CORREIO entrou em contato com a Rede Globo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Tadeu sempre fez questão de assumir sua admiração pelo irmão, nas quadras e na vida pessoal.

Durante o BBB 25, Tadeu afirmou que tem o irmão mais velho como referência e que os dois sempre tiveram um relacionamento próximo e afetuoso.

Oscar Schmidt morreu em Santana de Parnaíba (SP), após sentir-se mal, foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana, mas não resistiu. Ele enfrentava um tumor cerebral há 15 anos, mas a causa da morte não foi confirmada.