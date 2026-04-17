Por que Oscar Schmidt recusou jogar na NBA?

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Maysa Polcri
Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:34
Os Estados Unidos até tentaram, mas não conseguiram levar Oscar Schmidt para jogar na NBA, a liga do esporte mais reconhecida no mundo. Mesmo assim, o ex-atleta deixou sua marca e acumulou diversos recordes ao longo da carreira. Nesta sexta-feira (17), os admiradores se despedem dele, que morreu aos 68 anos.
No início dos anos 1980, o atleta jogou no JuveCaserta, da Itália, a pedido do técnico Bogdan Tanjevic. Permaneceu por 11 temporadas na liga italiana, considerada à época a segunda mais forte do mundo, atrás apenas da NBA.
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt
A maior investida para que o atleta jogasse nos Estados Unidos aconteceu em 1984, quando foi draftado pelo New Jersey Nets. Ele foi selecionado pela equipe que integra a liga, mas recusou o contrato. O draft daquele ano entrou para a história por nomes como Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan.
Oscar Schmidt não fechou contrato e optou por continuar defendendo a seleção brasileira. Na época, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) impedia que jogadores da NBA representassem suas seleções. Em 1987, conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, após vitória sobre os Estados Unidos na final.
Na década de 1990, recebeu novo convite para atuar na NBA, mas voltou a recusar. Após passagem pelo Fórum, de Valladolid, na Espanha, retornou ao Brasil, onde jogou pelo Corinthians e outros clubes. Encerrou a carreira em 2003, no Flamengo.
Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), após passar mal e ser internado no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.
A morte foi confirmada pela assessoria durante a tarde. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo", disse.
Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e anunciou a recuperação da doença em 2022. Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).