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Por que Oscar Schmidt recusou jogar na NBA?

Maior ídolo do basquete brasileiro morreu aos 68 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:34

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt Crédito: Reprodução

Os Estados Unidos até tentaram, mas não conseguiram levar Oscar Schmidt para jogar na NBA, a liga do esporte mais reconhecida no mundo. Mesmo assim, o ex-atleta deixou sua marca e acumulou diversos recordes ao longo da carreira. Nesta sexta-feira (17), os admiradores se despedem dele, que morreu aos 68 anos. 

No início dos anos 1980, o atleta jogou no JuveCaserta, da Itália, a pedido do técnico Bogdan Tanjevic. Permaneceu por 11 temporadas na liga italiana, considerada à época a segunda mais forte do mundo, atrás apenas da NBA.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
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Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

A maior investida para que o atleta jogasse nos Estados Unidos aconteceu em 1984, quando foi draftado pelo New Jersey Nets. Ele foi selecionado pela equipe que integra a liga, mas recusou o contrato. O draft daquele ano entrou para a história por nomes como Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan. 

Oscar Schmidt não fechou contrato e optou por continuar defendendo a seleção brasileira. Na época, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) impedia que jogadores da NBA representassem suas seleções. Em 1987, conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, após vitória sobre os Estados Unidos na final.

Na década de 1990, recebeu novo convite para atuar na NBA, mas voltou a recusar. Após passagem pelo Fórum, de Valladolid, na Espanha, retornou ao Brasil, onde jogou pelo Corinthians e outros clubes. Encerrou a carreira em 2003, no Flamengo.

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Despedida

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), após passar mal e ser internado no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.

A morte foi confirmada pela assessoria durante a tarde. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo", disse. 

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e anunciou a recuperação da doença em 2022. Segundo postagens mais recentes de familiares, o atleta estava com a saúde debilitada após uma cirurgia recente. No começo de abril, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, recebeu homenagem no lugar do pai no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

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