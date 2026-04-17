LENDA

Por que Oscar Schmidt recusou jogar na NBA?

Maior ídolo do basquete brasileiro morreu aos 68 anos

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:34

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt Crédito: Reprodução

Os Estados Unidos até tentaram, mas não conseguiram levar Oscar Schmidt para jogar na NBA, a liga do esporte mais reconhecida no mundo. Mesmo assim, o ex-atleta deixou sua marca e acumulou diversos recordes ao longo da carreira. Nesta sexta-feira (17), os admiradores se despedem dele, que morreu aos 68 anos.

No início dos anos 1980, o atleta jogou no JuveCaserta, da Itália, a pedido do técnico Bogdan Tanjevic. Permaneceu por 11 temporadas na liga italiana, considerada à época a segunda mais forte do mundo, atrás apenas da NBA.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

A maior investida para que o atleta jogasse nos Estados Unidos aconteceu em 1984, quando foi draftado pelo New Jersey Nets. Ele foi selecionado pela equipe que integra a liga, mas recusou o contrato. O draft daquele ano entrou para a história por nomes como Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan.

Oscar Schmidt não fechou contrato e optou por continuar defendendo a seleção brasileira. Na época, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) impedia que jogadores da NBA representassem suas seleções. Em 1987, conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, após vitória sobre os Estados Unidos na final.

Na década de 1990, recebeu novo convite para atuar na NBA, mas voltou a recusar. Após passagem pelo Fórum, de Valladolid, na Espanha, retornou ao Brasil, onde jogou pelo Corinthians e outros clubes. Encerrou a carreira em 2003, no Flamengo.

Despedida

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), após passar mal e ser internado no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais cedo, o hospital informou que a família de Schmidt solicitou discrição e que iria se manifestar sobre o estado de saúde.

A morte foi confirmada pela assessoria durante a tarde. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo", disse.