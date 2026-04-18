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Oscar Schmidt detestava apelido que recebeu no esporte: 'Mão Santa é o cacete'

Ídolo do basquete brasileiro preferia ser reconhecido pela dedicação diária e não por um dom natural

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:10

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt Crédito: Reprodução

A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, trouxe de volta histórias pouco conhecidas sobre a personalidade e a disciplina do maior nome do basquete brasileiro. Entre elas, a forma como o ex-jogador enxergava o apelido que o consagrou nas quadras, “Mão Santa”.

Apesar da fama construída pela precisão nos arremessos, Oscar não gostava do apelido de Mão Santa. Para o atleta, é como se isso diminuísse o esforço dele. "Mão Santa é o cacete! Mão treinada. Depois do treino eu arremessava mil bolas. Só parava quando fizesse 20 cestas seguidas de 3. Parece fácil, mas não é".

Oscar Schimidt

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Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
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Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt por Reprodução
Oscar Schmidt por Reprodução/Redes Sociais
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Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro por Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo

O ex-técnico Lula Ferreira revelou que o próprio atleta também fazia questão de corrigir quem usava o apelido. Segundo o treinador, Oscar defendia que seu desempenho não era resultado de talento sobrenatural, mas de repetição e esforço. “Ele não gostava desse apelido porque dizia que era mão treinada, e não mão santa. Ele arremessava mil bolas por dia, o que significa mais ou menos duas horas além do treino”, afirmou.

A fala reforça o perfil obstinado do jogador, conhecido pela dedicação fora do comum. De acordo com Lula Ferreira, Oscar mantinha uma rotina rigorosa e cobrava o mesmo nível de comprometimento dos companheiros. “Ele era obstinado por treinamento, treinava sempre mais do que os outros, sempre cobrava os seus companheiros, ele tinha a alma do esportista”, disse.

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Os números da carreira ajudam a explicar essa mentalidade. Com mais de 49 mil pontos, Oscar ocupa a segunda posição entre os maiores cestinhas da história do basquete mundial, sendo superado apenas por LeBron James, que atingiu a marca em 2024.

Pela seleção brasileira, o ex-atleta disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos e protagonizou momentos históricos, como a vitória sobre os Estados Unidos em Jogos Olímpicos de Seul 1988. Ao longo da carreira, também brilhou no basquete europeu, especialmente em ligas da Itália e da Espanha, consolidando seu legado como um dos maiores pontuadores da história do esporte.

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