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Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Produção intitulada Convocadas estreou nesta quarta-feira (3) na TV e no Globoplay

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 20:48

Bruna Biancardi
Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi deu sua opinião sobre o "Convocadas", um documentário especial da Globo que acompanha a rotina das esposas dos jogadores da seleção brasileira. Lançado nesta quarta-feira (3), às vésperas do início da Copa do Mundo, o projeto conta com a participação de cinco companheiras dos atletas que defendem a Amarelinha. No entanto, Biancardi, esposa de Neymar, ficou de fora do elenco.

Apesar de não integrar o documentário, a influenciadora fez questão de assistir à produção e elogiou o resultado, pedindo por mais episódios. “Acabei de assistir e amei. É só um episódio mesmo? Queremos mais”, escreveu nas redes sociais, parabenizando também as mulheres que participaram.

A estreia do especial ocorreu após a exibição da novela "Guerreiro do Sol" e traz os bastidores de momentos importantes na caminhada dos atletas rumo à convocação. O episódio exibido na TV também está disponível no Globoplay.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
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Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

A apresentação do projeto ficou por conta de Luciele Camargo, casada com o ex-jogador Denilson, que integrou o elenco do pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002. A produção destaca as histórias de Carol Cabrino, casada com Marquinhos; Duda Fournier, esposa de Paquetá; Ana Lídia Guimarães, casada com Bruno Guimarães; e Natália Belloli, esposa de Raphinha. Tainá Militão, casada com Éder Militão, fecha o grupo de participantes. O zagueiro, que costuma defender o Brasil, acabou não sendo convocado para a competição mundial após sofrer uma lesão na coxa em abril e passar por um procedimento cirúrgico.

O motivo para Bruna Biancardi ter ficado de fora de "Convocadas", mesmo sendo esposa do camisa 10 da seleção, partiu de uma decisão pessoal. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a própria influenciadora teria declinado o convite da emissora para focar no fortalecimento de sua imagem ao longo do campeonato.

A intenção de Biancardi seria se concentrar na criação de conteúdo exclusivo para seu próprio perfil durante a Copa do Mundo de 2026.

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Tags:

Neymar Globo Bruna Biancardi Copa do Mundo 2026

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