MEMÓRIA

Oscar Schmidt: a escolha que transformou talento em legado no basquete

Maior pontuador olímpico da história, ídolo abriu mão da NBA para seguir com a seleção e construiu carreira marcada por obsessão, regularidade e protagonismo

Miro Palma

Publicado em 17 de abril de 2026 às 21:11

Oscar Schmidt foi o nome mais importante do basquete brasileiro Crédito: Clayton de Souza/ Estadão Conteúdo

O basquete brasileiro sempre produziu bons jogadores, equipes competitivas e histórias dignas de registro. Mas, de tempos em tempos, surge alguém que reorganiza esse repertório inteiro em torno de si. Oscar Schmidt foi esse ponto fora da curva, um jogador que não apenas acumulou números, mas ajudou a redefinir o que era possível para um atleta brasileiro dentro de uma quadra.

Sua trajetória nunca foi sobre lampejos. Foi sobre repetição e dedicação. Sobre insistir até transformar o improvável em rotina. O arremesso, gesto mais simples do basquete, virou instrumento de afirmação. Ao longo de décadas, Oscar fez desse movimento uma assinatura única. Não havia pressa. Não havia hesitação. Havia convicção.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1958, não começou no esporte que faria sucesso futuramente. Tentou o futebol, como tantos outros, até que o corpo, alto demais para controlar a bola nos pés, indicou outro caminho. Foi no contato com a quadra que encontrou seu eixo. Ali, construiu algo que parecia só talento, mas que, na prática, era disciplina levada ao limite.

Treinava mais. Arremessava mais. Repetia mais. A Mão Santa, como ficou conhecido, nunca foi milagre. Era método. Era a recusa em aceitar o erro como ponto final. Cada acerto carregava horas invisíveis nos treinamentos.

Ainda jovem, despontou no Palmeiras e ganhou projeção no Sírio, clube que o lançou definitivamente ao cenário nacional. Não demorou para que o Brasil ficasse pequeno. Oscar atravessou o Atlântico e encontrou na Europa, especialmente na Itália, o espaço ideal para expandir sua grandeza. Foram mais de dez temporadas em alto nível, enfrentando ligas competitivas e mantendo uma regularidade que poucos jogadores na história conseguiram sustentar.

Os números ajudam a dimensionar, ainda que de forma incompleta. Ao longo dos anos na quadra, somou quase 50 mil pontos, marca que, por anos, foi a maior já registrada no basquete mundial. Oscar não dependia de uma noite perfeita. Ele produzia alto nível como padrão.

Nos Jogos Olímpicos, sua presença ganhou contornos ainda mais definitivos. Foram cinco edições disputadas, sempre como protagonista. Até hoje, é o maior pontuador da história olímpica, com 1.093 pontos. Um recorde que não sobrevive por acaso. Exige longevidade, protagonismo e uma capacidade rara de se manter relevante contra as melhores seleções do mundo, geração após geração.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

Pela seleção brasileira, sua relação foi ainda mais profunda. Ao todo, fez 326 partidas e 7.693 pontos, média superior a 23 por jogo. Mas o que os números não capturam é o peso de cada posse. Oscar era, muitas vezes, o plano A, o plano B e o plano de emergência. Quando a bola queimava, era nele que ela encontrava destino.

A decisão que talvez melhor explique sua dimensão aconteceu fora da quadra. Em 1984, foi escolhido no draft da NBA, a liga que concentra o maior prestígio do basquete mundial. O caminho natural estava posto. Oscar recusou. Naquele momento, jogadores da NBA não podiam defender suas seleções, e ele optou por permanecer disponível para o Brasil.

Não foi uma escolha trivial. Foi uma ruptura com a lógica mais previsível do esporte de alto rendimento. Ao abrir mão da NBA, Oscar escolheu um tipo diferente de legado. Preferiu a continuidade com a seleção à visibilidade global.

Três anos depois, essa decisão ganharia um capítulo emblemático. Nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, o Brasil derrotou justamente os Estados Unidos em plena casa adversária. Foi uma das maiores vitórias da história do esporte brasileiro. Oscar foi protagonista de um resultado que mudou a percepção sobre o basquete nacional.

“Três anos depois a gente ganhou o Pan-Americano em 1987, nos EUA. Não me arrependo nunca, imagina? O Pan-Americano foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Vencemos dentro dos Estados Unidos, do melhor time do mundo”, disse o ídolo.

Curiosamente, sua carreira não é definida por ausências. Não há medalha olímpica em seu currículo. No caso dele, isso nunca funcionou como lacuna. Sua trajetória sempre foi maior do que os pódios. Era construída na permanência, na influência e na capacidade de atravessar gerações sem perder relevância.

Foram 26 anos de carreira profissional, um recorte raro em qualquer modalidade. Oscar atravessou mudanças táticas, físicas e culturais do basquete mantendo aquilo que o definia, a capacidade de pontuar com naturalidade. Seu arremesso, repetido à exaustão desde a adolescência, tornou-se uma mecânica reconhecível, quase inevitável.

Fora das quadras, manteve a mesma intensidade. Enfrentou por anos um tumor cerebral sem se afastar completamente da vida pública, sem abrir mão da personalidade direta, por vezes dura, sempre transparente. A obstinação que o acompanhou no esporte também esteve presente na forma como lidou com a doença.

O reconhecimento veio em escala global. No início de abril, ele foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), durante cerimônia do Hall da Fama, no Copacabana Palace, no Rio. Como havia passado por cirurgia, não esteve no evento e foi representado pelo filho. Além disso, integra o Hall da Fama do Basquete e o Hall da Fama da NBA.

Porque sua história nunca foi sobre seguir o caminho esperado. Foi sobre construir um próprio. Sobre afirmar, jogo após jogo, que havia outras formas de alcançar grandeza.

Oscar era viciado em bombons de chocolates e colecionava selos. Pescar estava entre seus hobbies preferidos. Pelé era o maior ídolo, mas também adorava falar sobre Ayrton Senna. “ A concentração é o que há de comum entre nós”, comentou. Também tentou se aventurar na política em 1998, mas perdeu a vaga no senado para Eduardo Suplicy em São Paulo.

A morte, inevitável, não interrompe essa narrativa de forma brusca. Ela apenas desloca Oscar de um espaço físico para um simbólico, onde permanecem os nomes que não dependem mais do tempo para existir.