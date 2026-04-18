PÓS-REALITY

Ex-BBB Jordana quebra o silêncio sobre polêmica de cotas raciais e o apelido 'Negajô'

Fora da casa, a advogada assume responsabilidade e tenta limpar a imagem após repercussão negativa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16:32

Jordana é do signo de Leão Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A ex-participante do BBB 26, Jordana Morais, finalmente enfrentou um dos assuntos que mais rendeu críticas enquanto ela ainda estava confinada, o uso indevido de cotas raciais em um concurso do TJDFT, realizado em 2015.

A polêmica, que rendeu à advogada o apelido irônico de "Negajô" nas redes sociais, foi esclarecida por ela em uma entrevista ao portal Léo Dias. Jordana admitiu que sua percepção sobre raça e privilégio mudou drasticamente desde que era apenas uma jovem de 19 anos.

Antes e depois de Jordana do BBB 26 1 de 12

Questionada sobre o motivo de ter se inscrito como candidata negra ou parda na época, Jordana justificou que a decisão veio de uma confusão de identidade na juventude. "De fato, eu acho que eu nunca fui vista como uma mulher branca durante a minha infância, de verdade. Então era uma coisa que eu não entendia dessa forma", explicou a ex-sister.

Hoje, com a carreira jurídica consolidada e a exposição do reality, ela reconhece que o buraco é mais embaixo. Jordana afirmou que sequer lembrava do episódio até ele ser "cancelado" pelo público durante o programa, mas garante que a lição foi aprendida.

Sem tentar justificar, a advogada assumiu a responsabilidade pelo erro do passado e prometeu uma postura diferente daqui para frente. "Hoje eu entendo a seriedade do assunto, toda a responsabilidade, e não faria novamente, de verdade. Mas os erros estão aí, a gente entende, a gente aprende", desabafou.