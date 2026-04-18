Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB Jordana quebra o silêncio sobre polêmica de cotas raciais e o apelido 'Negajô'

Fora da casa, a advogada assume responsabilidade e tenta limpar a imagem após repercussão negativa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16:32

Jordana é do signo de Leão
Jordana é do signo de Leão Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A ex-participante do BBB 26, Jordana Morais, finalmente enfrentou um dos assuntos que mais rendeu críticas enquanto ela ainda estava confinada, o uso indevido de cotas raciais em um concurso do TJDFT, realizado em 2015.

A polêmica, que rendeu à advogada o apelido irônico de "Negajô" nas redes sociais, foi esclarecida por ela em uma entrevista ao portal Léo Dias. Jordana admitiu que sua percepção sobre raça e privilégio mudou drasticamente desde que era apenas uma jovem de 19 anos.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 12
Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Questionada sobre o motivo de ter se inscrito como candidata negra ou parda na época, Jordana justificou que a decisão veio de uma confusão de identidade na juventude. "De fato, eu acho que eu nunca fui vista como uma mulher branca durante a minha infância, de verdade. Então era uma coisa que eu não entendia dessa forma", explicou a ex-sister.

Hoje, com a carreira jurídica consolidada e a exposição do reality, ela reconhece que o buraco é mais embaixo. Jordana afirmou que sequer lembrava do episódio até ele ser "cancelado" pelo público durante o programa, mas garante que a lição foi aprendida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Milena admite incômodo com Ana Paula no BBB 26 e critica sister

Vencedor do BBB 26 perderá valor milionário em impostos; veja valor do prêmio final

Juliano Floss vence Prova do Finalista e garante primeira vaga na final do BBB 26

‘Bye, Jordan!’ Jordana é eliminada do BBB 26 em paredão decisivo na reta final

Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Sem tentar justificar, a advogada assumiu a responsabilidade pelo erro do passado e prometeu uma postura diferente daqui para frente. "Hoje eu entendo a seriedade do assunto, toda a responsabilidade, e não faria novamente, de verdade. Mas os erros estão aí, a gente entende, a gente aprende", desabafou.

A declaração divide opiniões, enquanto uns acreditam na evolução da ex-BBB, outros ainda apontam que, como advogada, ela deveria ter sido mais criteriosa desde cedo. 

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da filha de 4 anos e comove web

Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da filha de 4 anos e comove web

Imagem - Alinne Moraes vive romance intenso com mulher em nova produção da Globo; saiba mais

Alinne Moraes vive romance intenso com mulher em nova produção da Globo; saiba mais

Imagem - Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos ao lado do filho lutador: 'Bodybuilder?'

Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos ao lado do filho lutador: 'Bodybuilder?'

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb Jordana

Mais recentes

Imagem - Viih Tube e Eliezer relatam pânico com babá: 'Botou a fronha na cara da Lua'

Viih Tube e Eliezer relatam pânico com babá: 'Botou a fronha na cara da Lua'
Imagem - Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da filha de 4 anos e comove web

Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da filha de 4 anos e comove web
Imagem - Alinne Moraes vive romance intenso com mulher em nova produção da Globo; saiba mais

Alinne Moraes vive romance intenso com mulher em nova produção da Globo; saiba mais