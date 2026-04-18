Alinne Moraes vive romance intenso com mulher em nova produção da Globo; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de abril de 2026 às 15:11
Se você estava com saudades de Alinne Moraes no horário nobre, pode comemorar. Antes mesmo de assumir seu posto na próxima novela das sete, "Por Você", a atriz vai invadir as noites da Globo em "Guerreiros do Sol". A trama, que já foi um fenômeno de audiência e crítica no streaming, estreia na TV aberta na próxima quarta-feira (22), ocupando a faixa das 22h.
Desta vez, Alinne nos transporta para o sertão das décadas de 20 e 30 na pele de Jânia. A personagem, casada com o influente fazendeiro Idálio (vivido por Daniel de Oliveira), ela não aceita o papel de submissão e vira o vilarejo de cabeça para baixo ao lutar pelo direito ao voto das mulheres.
Guerreiros do Sol
Mas não é só a política que move Jânia. Um dos pontos altos da trama, e que parou a internet durante a exibição original no Globoplay, é o envolvimento da personagem com Otília, interpretada por Alice Carvalho. O romance entre as duas é intenso, profundo e promete cenas de tirar o fôlego, mostrando a busca pela liberdade em meio ao cenário árido e conservador do cangaço.
Em conversa ao EXTRA, Alinne não escondeu o carinho pelo projeto: "Essa novela me puxou para um lugar muito diferente como atriz. A Jânia representa todas as mulheres daquela época que tentavam se libertar. Cresci muito como mulher nesse trabalho", revela.
O casal "Jatília", como foi apelidado pelos fãs, acumulou prêmios e elogios pela química em cena. Agora, o público da TV aberta terá a chance de acompanhar essa história de amor e coragem que desafia as amarras sociais.