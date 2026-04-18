ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (18 de abril) podem mudar seu dia

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se os últimos dias pareceram uma correria sem fim, este sábado, 18 de abril de 2026, chega para colocar ordem na casa. Sabe aquela agitação da Lua Nova em Áries que nos deixou a mil? Ela começa a dar lugar a uma vibração muito mais tranquila e realista com a entrada da Lua em Touro.

Hoje, o universo não quer saber de pressa, mas de solidez. É o momento perfeito para pegar todos aqueles planos que surgiram ontem e começar a dar corpo a eles. É dia de focar no que é concreto, no conforto e, claro, na estabilidade financeira. Antes do Sol entrar oficialmente em Touro amanhã, aproveite essa "vibe" de pé no chão para fazer suas escolhas com mais clareza.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

O ritmo frenético finalmente dá uma trégua. Hoje você vai sentir vontade de focar no que é seguro. É um dia excelente para colocar as contas em dia e planejar o custo daquelas ideias geniais que você teve recentemente. No amor, o segredo é o aconchego.



O ritmo frenético finalmente dá uma trégua. Hoje você vai sentir vontade de focar no que é seguro. É um dia excelente para colocar as contas em dia e planejar o custo daquelas ideias geniais que você teve recentemente. No amor, o segredo é o aconchego. Números da sorte: 2, 20, 54

Touro (20/04 a 20/05)

A Lua chegou no seu signo e trouxe um brilho extra para você. Sabe aquele dia em que a gente se olha no espelho e se sente bem? É hoje. Sua produtividade cresce quando você faz as coisas no seu tempo, sem atropelos. No amor, seu charme está irresistível.



A Lua chegou no seu signo e trouxe um brilho extra para você. Sabe aquele dia em que a gente se olha no espelho e se sente bem? É hoje. Sua produtividade cresce quando você faz as coisas no seu tempo, sem atropelos. No amor, seu charme está irresistível. Números da sorte: 9, 31, 47

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O céu pede um pouco de silêncio para a sua mente sempre agitada. É hora de um recolhimento estratégico para recarregar as baterias. No trabalho, prefira agir nos bastidores, observar mais hoje vai te dar as respostas que você precisa amanhã.



O céu pede um pouco de silêncio para a sua mente sempre agitada. É hora de um recolhimento estratégico para recarregar as baterias. No trabalho, prefira agir nos bastidores, observar mais hoje vai te dar as respostas que você precisa amanhã. Números da Sorte: 9, 31, 47



Câncer (21/06 a 22/07)

Sábado perfeito para estar perto de quem você confia. A Lua favorece as amizades leais e os projetos em grupo. No amor, lembre-se que uma boa amizade é o melhor alicerce para qualquer romance. Fortaleça seus laços.



Sábado perfeito para estar perto de quem você confia. A Lua favorece as amizades leais e os projetos em grupo. No amor, lembre-se que uma boa amizade é o melhor alicerce para qualquer romance. Fortaleça seus laços. Números da sorte: 5, 23, 58

Leão (23/07 a 22/08)

Suas ambições estão falando alto, mas os astros avisam: não basta brilhar, tem que construir algo real. No trabalho, sua consistência será o seu maior trunfo. No amor, tente não levar o estresse das metas profissionais para o jantar a dois.



Suas ambições estão falando alto, mas os astros avisam: não basta brilhar, tem que construir algo real. No trabalho, sua consistência será o seu maior trunfo. No amor, tente não levar o estresse das metas profissionais para o jantar a dois. Números da sorte: 8, 40, 59

Virgem (23/08 a 22/09)

Como um signo de terra, você está em total harmonia com o céu de hoje. É um ótimo momento para planejar viagens longas ou aquele curso que vai mudar sua carreira. Sua visão está clara e muito realista. No amor, saia um pouco da rotina.



Como um signo de terra, você está em total harmonia com o céu de hoje. É um ótimo momento para planejar viagens longas ou aquele curso que vai mudar sua carreira. Sua visão está clara e muito realista. No amor, saia um pouco da rotina. Números da sorte: 14, 33, 51

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede uma mergulhada profunda nos seus sentimentos e nas suas finanças. É um bom momento para renegociar algo ou repensar seus investimentos. No amor, você vai perceber que a conexão real vai muito além das aparências.



O dia pede uma mergulhada profunda nos seus sentimentos e nas suas finanças. É um bom momento para renegociar algo ou repensar seus investimentos. No amor, você vai perceber que a conexão real vai muito além das aparências. Números da sorte: 7, 26, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

O foco hoje são os outros. Com a Lua no seu signo oposto, o segredo é saber negociar e ter paciência. Evite bater o pé por teimosia. No trabalho, parcerias sólidas ganham destaque, é o momento de buscar estabilidade nos acordos.



O foco hoje são os outros. Com a Lua no seu signo oposto, o segredo é saber negociar e ter paciência. Evite bater o pé por teimosia. No trabalho, parcerias sólidas ganham destaque, é o momento de buscar estabilidade nos acordos. Números da sorte: 4, 19, 60



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dê atenção à sua saúde e organize os pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, a produtividade vem da persistência, não da velocidade. No amor, pequenos gestos valem mais que mil declarações hoje.



Dê atenção à sua saúde e organize os pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, a produtividade vem da persistência, não da velocidade. No amor, pequenos gestos valem mais que mil declarações hoje. Números da sorte: 10, 29, 52

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua em Touro traz leveza e criatividade para o seu sábado. Você vai sentir mais prazer nas coisas simples da vida. No trabalho, é o momento de colocar sua marca pessoal no que faz. Deixe sua criatividade ganhar uma forma prática e lucrativa.



A Lua em Touro traz leveza e criatividade para o seu sábado. Você vai sentir mais prazer nas coisas simples da vida. No trabalho, é o momento de colocar sua marca pessoal no que faz. Deixe sua criatividade ganhar uma forma prática e lucrativa. Números da sorte: 10, 29, 52

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O seu porto seguro é o foco de hoje. Passar um tempo com a família ou investir no conforto do seu lar fará maravilhas pelo seu humor. Assuntos ligados a imóveis ou trabalho em casa estão favorecidos.



O seu porto seguro é o foco de hoje. Passar um tempo com a família ou investir no conforto do seu lar fará maravilhas pelo seu humor. Assuntos ligados a imóveis ou trabalho em casa estão favorecidos. Números da sorte: 6, 22, 41

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua comunicação está direta e muito eficiente. É um ótimo dia para conversas importantes que precisam de soluções concretas. No amor, seja claro sobre o que você quer. No trabalho, reuniões e vendas prometem resultados reais.



Sua comunicação está direta e muito eficiente. É um ótimo dia para conversas importantes que precisam de soluções concretas. No amor, seja claro sobre o que você quer. No trabalho, reuniões e vendas prometem resultados reais. Números da sorte: 11, 35, 49

Dica do Dia: Com a Lua em Touro, a pergunta que fica não é o quão rápido você consegue correr, mas sim o quão firme é o chão que você está pisando.

