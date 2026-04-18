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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (18 de abril) podem mudar seu dia

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se os últimos dias pareceram uma correria sem fim, este sábado, 18 de abril de 2026, chega para colocar ordem na casa. Sabe aquela agitação da Lua Nova em Áries que nos deixou a mil? Ela começa a dar lugar a uma vibração muito mais tranquila e realista com a entrada da Lua em Touro.

Hoje, o universo não quer saber de pressa, mas de solidez. É o momento perfeito para pegar todos aqueles planos que surgiram ontem e começar a dar corpo a eles. É dia de focar no que é concreto, no conforto e, claro, na estabilidade financeira. Antes do Sol entrar oficialmente em Touro amanhã, aproveite essa "vibe" de pé no chão para fazer suas escolhas com mais clareza.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    O ritmo frenético finalmente dá uma trégua. Hoje você vai sentir vontade de focar no que é seguro. É um dia excelente para colocar as contas em dia e planejar o custo daquelas ideias geniais que você teve recentemente. No amor, o segredo é o aconchego.
  • Números da sorte: 2, 20, 54

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua chegou no seu signo e trouxe um brilho extra para você. Sabe aquele dia em que a gente se olha no espelho e se sente bem? É hoje. Sua produtividade cresce quando você faz as coisas no seu tempo, sem atropelos. No amor, seu charme está irresistível.
  • Números da sorte: 9, 31, 47

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O céu pede um pouco de silêncio para a sua mente sempre agitada. É hora de um recolhimento estratégico para recarregar as baterias. No trabalho, prefira agir nos bastidores, observar mais hoje vai te dar as respostas que você precisa amanhã.
  • Números da Sorte: 9, 31, 47

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Sábado perfeito para estar perto de quem você confia. A Lua favorece as amizades leais e os projetos em grupo. No amor, lembre-se que uma boa amizade é o melhor alicerce para qualquer romance. Fortaleça seus laços.
  • Números da sorte: 5, 23, 58

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Suas ambições estão falando alto, mas os astros avisam: não basta brilhar, tem que construir algo real. No trabalho, sua consistência será o seu maior trunfo. No amor, tente não levar o estresse das metas profissionais para o jantar a dois.
  • Números da sorte: 8, 40, 59

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Como um signo de terra, você está em total harmonia com o céu de hoje. É um ótimo momento para planejar viagens longas ou aquele curso que vai mudar sua carreira. Sua visão está clara e muito realista. No amor, saia um pouco da rotina.
  • Números da sorte: 14, 33, 51

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede uma mergulhada profunda nos seus sentimentos e nas suas finanças. É um bom momento para renegociar algo ou repensar seus investimentos. No amor, você vai perceber que a conexão real vai muito além das aparências.
  • Números da sorte: 7, 26, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O foco hoje são os outros. Com a Lua no seu signo oposto, o segredo é saber negociar e ter paciência. Evite bater o pé por teimosia. No trabalho, parcerias sólidas ganham destaque, é o momento de buscar estabilidade nos acordos.
  • Números da sorte: 4, 19, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Dê atenção à sua saúde e organize os pequenos detalhes do dia a dia. No trabalho, a produtividade vem da persistência, não da velocidade. No amor, pequenos gestos valem mais que mil declarações hoje.
  • Números da sorte: 10, 29, 52

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua em Touro traz leveza e criatividade para o seu sábado. Você vai sentir mais prazer nas coisas simples da vida. No trabalho, é o momento de colocar sua marca pessoal no que faz. Deixe sua criatividade ganhar uma forma prática e lucrativa.
  • Números da sorte: 10, 29, 52

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O seu porto seguro é o foco de hoje. Passar um tempo com a família ou investir no conforto do seu lar fará maravilhas pelo seu humor. Assuntos ligados a imóveis ou trabalho em casa estão favorecidos.
  • Números da sorte: 6, 22, 41

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua comunicação está direta e muito eficiente. É um ótimo dia para conversas importantes que precisam de soluções concretas. No amor, seja claro sobre o que você quer. No trabalho, reuniões e vendas prometem resultados reais.
  • Números da sorte: 11, 35, 49

Dica do Dia: Com a Lua em Touro, a pergunta que fica não é o quão rápido você consegue correr, mas sim o quão firme é o chão que você está pisando.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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