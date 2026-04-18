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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50
Se os últimos dias pareceram uma correria sem fim, este sábado, 18 de abril de 2026, chega para colocar ordem na casa. Sabe aquela agitação da Lua Nova em Áries que nos deixou a mil? Ela começa a dar lugar a uma vibração muito mais tranquila e realista com a entrada da Lua em Touro.
Hoje, o universo não quer saber de pressa, mas de solidez. É o momento perfeito para pegar todos aqueles planos que surgiram ontem e começar a dar corpo a eles. É dia de focar no que é concreto, no conforto e, claro, na estabilidade financeira. Antes do Sol entrar oficialmente em Touro amanhã, aproveite essa "vibe" de pé no chão para fazer suas escolhas com mais clareza.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Com a Lua em Touro, a pergunta que fica não é o quão rápido você consegue correr, mas sim o quão firme é o chão que você está pisando.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.