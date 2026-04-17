BASTIDORES

Mulheres, Léo Santana e fobia inusitada: A história por trás da foto viral de Ronaldinho Gaúcho em Salvador

Com a estreia do documentário do 'Bruxo', detalhes inéditos da viagem de um mês a Salvador revelam como surgiu o clique da foto polêmica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:42

Ronaldinho Gaúcho em foto polêmica mulheres na piscina em 2014 Crédito: Reprodução

Sabe aquela foto em que Ronaldinho Gaúcho aparece de sunga branca em uma piscina, rodeado por cinco mulheres? O registro, que voltou à tona com o lançamento do novo documentário do craque na última quinta-feira (16), esconde segredos que nem as câmeras do filme mostraram.

A cena aconteceu na virada de 2013 para 2014, durante as férias de Ronaldinho na Bahia. Enquanto o mundo via apenas cinco mulheres na piscina, os bastidores escondiam muito mais. O craque alugou duas casas em Salvador para hospedar um grupo de dez convidadas, um time completo onde apenas o anfitrião jogava.

Bastidores da foto polêmica de Ronaldinho Gaúcho 1 de 5

Diferente de outros jogadores, Ronaldinho sempre preferiu a companhia de amigos e mulheres do que a de colegas de profissão em suas viagens. Segundo uma das integrantes daquela "excursão", que não quis ter sua identidade revelada: "A cada noite tinha uma atração diferente na casa, como o Léo Santana e outros nomes que estavam bombando no pagode baiano", revela.

Das dez mulheres, cinco se revezavam nas atenções do craque, mas com uma regra clara, nada de confusão. Era uma de cada vez. Entre elas estava Lisi Ignácio, massoterapeuta e ex-noiva do jogador, que aparece de biquíni rosa no canto esquerdo da foto.

Apesar do luxo e dos passeios de barco, Ronaldinho mostrou ser "gente como a gente" em um detalhe inusitado, o paladar. O craque é avesso a carne moída. "Um dia serviram lá na casa e o coitado nem tocou na comida", conta outra fonte que viveu o mês de férias com o atleta.