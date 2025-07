INVESTIMENTO FINANCEIRO

Ronaldinho Gaúcho é citado em processo de acusação de fraude

Autônoma entrou com ação contra ex-atleta e outras seis pessoas

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, expediu um edital para citar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e outras seis pessoas em um processo em que é acusado de fraude em um investimento financeiro. As informações são do Blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo. >