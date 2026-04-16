SÉRIE DOCUMENTAL

Netflix: Se não fossem as festas, Ronaldinho Gaúcho teria sido maior que Pelé?

Dividida em três episódios, série documental sobre o craque estreia nesta quinta-feira (16) no streaming

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de abril de 2026 às 05:30

Ronaldinho Gaúcho durante passagem pelo Flamengo Crédito: Piervi Fonseca/Estadão Conteúdo

Não há fã de futebol que não tenha vibrado com um lance de Ronaldinho Gaúcho. Difícil encontrar quem não guarde na memória momentos mágicos, como o golaço de falta contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 2002, ou os dois gols antológicos no clássico entre Real Madrid e Barcelona. “Foi o jogador mais habilidoso que eu conheci”, resume o narrador Galvão Bueno na série documental sobre o craque, que estreia nesta quinta-feira (16) na Netflix.

Dividida em três episódios, a produção acompanha a trajetória pessoal e profissional de Ronaldinho Gaúcho. O documentário parte da infância no Rio Grande do Sul, marcada pela paixão precoce pelo futebol. “Desde pequeno, a minha vida foi o futebol”, relembra o ex-jogador.

Craque Ronaldinho Gaúcho 1 de 5

A série também aborda a perda do pai, momento decisivo em sua formação, e percorre os principais capítulos da carreira até a passagem pelo Atlético Mineiro, último grande destaque do craque. Após esse período, Ronaldinho ainda atuou por clubes menores, já longe do protagonismo que marcou o auge de sua trajetória.

Ao longo da carreira nos seis principais clubes por onde passou (Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético Mineiro), um traço se repetiu: episódios de turbulência. No Grêmio, a saída foi marcada por controvérsia e disputa judicial, após a transferência para o PSG sem compensação financeira ao clube gaúcho.

Na França, já campeão do mundo em 2002, vieram também as críticas pela rotina de festas, que passaram a dividir espaço com o desempenho em campo. A transferência para o Barcelona, em 2003, abriu o capítulo mais brilhante da carreira. A estreia no clube catalão entrou para a história: um golaço no empate com o Sevilla, em jogo realizado após a meia-noite diante de 80 mil torcedores no Camp Nou, estratégia para conciliar compromissos com a Seleção Brasileira.

No Barça, Ronaldinho atingiu o auge. Foi eleito melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 e conquistou a Bola de Ouro. Ficaram marcados, entre outros momentos, os dois gols no Santiago Bernabéu que lhe renderam aplausos da torcida do Real Madrid, algo raro em um dos maiores clássicos do futebol mundial, atravessado inclusive por rivalidades políticas entre catalães e espanhóis.

Atritos

Mas nem mesmo no auge faltaram polêmicas. A queda de rendimento, associada ao estilo de vida fora de campo, marcou a saída do Barcelona. Já em declínio, passou pelo Milan e teve uma rápida e conturbada passagem pelo Flamengo, frustrando torcedores do Grêmio que esperavam seu retorno. No Atlético Mineiro, porém, reencontrou protagonismo e se consolidou como ídolo ao liderar o clube na conquista da Copa Libertadores.

Dirigida pelo cineasta americano-uruguaio Luis Ara, a série não foge das polêmicas que marcaram a trajetória do ex-jogador. Entre elas, o suposto atrito com Dunga, apontado como fator para sua ausência na Copa do Mundo de 2010, e o episódio da prisão no Paraguai. A produção, no entanto, deixa de ouvir o ex-treinador da Seleção, cuja versão não é apresentada.

Ao revisitar a trajetória, o documentário levanta uma questão inevitável: até que ponto as festas impactaram a carreira de Ronaldinho? O declínio foi consequência de escolhas ou parte de um ciclo natural? Para Ara, a resposta aparece na fala de Ronaldo Fenômeno, também presente na série: o auge costuma ser seguido por uma queda inevitável.

“Depois que se chega ao topo e se conquista tudo, vem a queda. Quando já não se consegue fazer o que todo mundo está esperando, é normal que as críticas comecem. Acontece com todos os esportistas. Teve com Messi também no Barcelona”, afirmou o diretor ao CORREIO.