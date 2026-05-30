'UM LUGAR DE MATO VERDE'

Morre Gilson, voz de ‘Casinha Branca’, canção que marcou gerações de brasileiros

Cantor e compositor tinha 73 anos e ficou eternizado por um dos maiores clássicos da música popular brasileira, presente no imaginário afetivo do país há décadas

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:20

Cantor e compositor Gilson Vieira morreu aos 73 anos Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Gilson Vieira da Silva morreu aos 73 anos, deixando como legado uma das canções mais reconhecidas e afetivas da música brasileira: Casinha Branca. A notícia foi confirmada neste sábado (30), causando comoção entre fãs e admiradores de uma obra que atravessou gerações.

A informação foi confirmada pela viúva. Giani Carla Aguiar Braga, radialista e produtora cultural.

Embora tenha construído uma carreira com diversos sucessos, foi Casinha Branca que transformou Gilson em um nome conhecido em todo o país. Lançada na década de 1970, a música se tornou um clássico da MPB e permanece viva na memória de milhões de brasileiros, seja nas rádios, em regravações ou em encontros familiares onde seus versos continuam sendo cantados de cor.

A música foi regravada por diversos artistas ao longo dos anos, como Maria Bethânia.

Com sua melodia suave e uma letra que fala de paz, simplicidade e do desejo de viver cercado por natureza e afeto, a canção conquistou um espaço raro na cultura popular brasileira. Para muitos, basta ouvir os primeiros acordes para reconhecer imediatamente a música que embalou diferentes momentos da vida de várias gerações.

Ao longo da carreira, Gilson, nascido em Macau, no Rio Grande do Norte, se destacou como cantor, compositor e instrumentista, construindo uma trajetória respeitada na música brasileira. No entanto, foi a interpretação de Casinha Branca que o transformou em uma referência afetiva para o público, tornando a obra maior do que o próprio tempo em que foi lançada.

Nas redes sociais, fãs e artistas lamentaram a morte do músico e relembraram a importância de sua contribuição para a cultura brasileira. Muitas das homenagens destacaram justamente a força de Casinha Branca, canção que permanece entre aquelas que praticamente todo brasileiro conhece ou já ouviu em algum momento da vida.