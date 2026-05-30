Morre Gilson, voz de ‘Casinha Branca’, canção que marcou gerações de brasileiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:20
O cantor e compositor Gilson Vieira da Silva morreu aos 73 anos, deixando como legado uma das canções mais reconhecidas e afetivas da música brasileira: Casinha Branca. A notícia foi confirmada neste sábado (30), causando comoção entre fãs e admiradores de uma obra que atravessou gerações.
A informação foi confirmada pela viúva. Giani Carla Aguiar Braga, radialista e produtora cultural.
Embora tenha construído uma carreira com diversos sucessos, foi Casinha Branca que transformou Gilson em um nome conhecido em todo o país. Lançada na década de 1970, a música se tornou um clássico da MPB e permanece viva na memória de milhões de brasileiros, seja nas rádios, em regravações ou em encontros familiares onde seus versos continuam sendo cantados de cor.
A música foi regravada por diversos artistas ao longo dos anos, como Maria Bethânia.
Com sua melodia suave e uma letra que fala de paz, simplicidade e do desejo de viver cercado por natureza e afeto, a canção conquistou um espaço raro na cultura popular brasileira. Para muitos, basta ouvir os primeiros acordes para reconhecer imediatamente a música que embalou diferentes momentos da vida de várias gerações.
Ao longo da carreira, Gilson, nascido em Macau, no Rio Grande do Norte, se destacou como cantor, compositor e instrumentista, construindo uma trajetória respeitada na música brasileira. No entanto, foi a interpretação de Casinha Branca que o transformou em uma referência afetiva para o público, tornando a obra maior do que o próprio tempo em que foi lançada.
Nas redes sociais, fãs e artistas lamentaram a morte do músico e relembraram a importância de sua contribuição para a cultura brasileira. Muitas das homenagens destacaram justamente a força de Casinha Branca, canção que permanece entre aquelas que praticamente todo brasileiro conhece ou já ouviu em algum momento da vida.
Ele foi velado no distrito de Boa Família em Muriaé, em Minas Gerais.