'NETFLIX BRASILEIRA'

Chuva na Bahia, sofá liberado e boleto vencendo? Confira streaming grátis com mais de 550 filmes brasileiros

Nova plataforma Tela Brasil estreia sem mensalidade e chega com clássicos como Central do Brasil, Cidade de Deus e Carandiru

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:03

Cidade de Deus (2002 / Fernando Meirelles) Crédito: divulgação

Se o tempo virou modo “dilúvio”, a pipoca está pronta e o orçamento não permite mais um streaming, chegou uma novidade que pode salvar o fim de semana de muita gente.

O governo federal lançou neste sábado (30) a Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming dedicada ao audiovisual brasileiro. O acesso é feito pela conta Gov.br e o catálogo de estreia reúne 555 obras nacionais entre filmes, séries, documentários, curtas e médias-metragens.

Filmes brasileiros lançados recentemente 1 de 12

Traduzindo: dá para trocar o “quem usou minha senha?” por um simples login do Gov.br e começar a assistir sem mensalidade.

Entre os destaques do catálogo estão os filmes Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru, A Hora da Estrela, Xica da Silva, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Olga. A plataforma também reúne obras que já representaram o Brasil no Oscar.

O acervo aposta em diversidade, com produções do cinema negro, indígena, dirigidas por mulheres e conteúdos voltados para temas como sustentabilidade e justiça climática.

Outro diferencial é a acessibilidade: todos os títulos selecionados contam com audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras.

Por enquanto, a Tela Brasil funciona na versão web e pode ser transmitida para TVs. Os aplicativos para Android e iPhone devem ser lançados nas próximas semanas.

Nas redes sociais e fóruns, a novidade já vem sendo apelidada de “Netflix brasileira”. Entre os comentários, há quem esteja comemorando a chance de assistir a produções nacionais sem custo e quem já esteja fazendo campanha para a chegada de programas clássicos da TV brasileira ao catálogo.

Como acessar a Tela Brasil

Para assistir, basta entrar no portal da plataforma e fazer login com uma conta Gov.br. O acesso é gratuito e não exige assinatura nem pagamento mensal. Neste primeiro momento, o serviço funciona pela versão web. Os aplicativos para Android e iPhone devem chegar nas próximas semanas.

Passo a passo:

Acesse a plataforma Tela Brasil;

Clique em entrar;

Faça login com sua conta Gov.br;

Escolha o filme, série ou documentário;