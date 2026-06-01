ARANHAVERSO

Ei, nerd, corra para ver o Spider-Noir, que chegou ao Prime Video

Série oferecida em cores e em p&b acerta ao colocar Nicolas Cage para viver a versão violenta do Homem-Aranha



Doris Miranda

Estadão

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:00

A série de oito episódios se passa numa NY dos anos 1930 Crédito: divulgação

Grande estreia recente do Prime Video, Spider-Noir chegou com sua temporada completa à plataforma. Estrelada por Nicolas Cage, a produção de oito episódios é protagonizada por um dos personagens mais populares da franquia animada Homem-Aranha no Aranhaverso, o Homem-Aranha Noir, interpretado pelo vencedor do Oscar.

Assim como a HQ que a inspirou, Spider-Noir traz uma versão bem diferente do Homem-Aranha daquela a que os fãs da cronologia tradicional do herói estão acostumados. Além disso, a série se passa numa Nova York dos anos 1930, décadas antes do Amigão da Vizinhança tradicional estrear nos quadrinhos, com o personagem de Cage investigando a máfia local.

Com protagonista, universo e trama que fogem da representação tradicional do Aranha, é natural que alguns espectadores fiquem um pouco perdidos com a série. A seguir, você confere tudo o que precisa saber.

Por que Noir?

Criado por David Hine (Spawn), Fabrice Sapolsky (Intertwined), Carmine Di Giandomenico (Flash) e Marko Djurdjevic (Guerra Civil II), o Homem-Aranha Noir estreou em 2009. Criado por Ben e May Parker, essa versão de Peter Parker cresceu com ideais revolucionários, com seus tios comandando greves e protestos populares durante a ascensão global do nazifascismo após a Primeira Guerra Mundial. Diferente do Peter ‘original’, essa versão não segue o lema “com grandes poderes, devem vir grandes responsabilidades”, mas sim “se há muito poder, então é responsabilidade do povo tomá-lo para si”.

Quando Ben é morto por capangas de Norman Osborn/Duende, ele decide investigar o vilão. Infiltrado em um armazém usado para o tráfico de armas, Peter acaba sendo picado por uma aranha mística que lhe dá superpoderes e ele assume a identidade de Homem-Aranha. Assim como o original, esse Homem-Aranha enfrenta vilões clássicos como Abutre, Camaleão, Doutor Octopus, Lápide e Homem-Areia, todos reimaginados no contexto da Nova York dos anos 1930.

A grande diferença deste Homem-Aranha, no entanto, está na forma como ele luta contra o crime. Usando armas de fogo, ele não tem tantos escrúpulos em usar força letal, matando alguns vilões ao longo de suas histórias antes de ser alistado no Aranhaverso, evento que reuniu dezenas de versões do herói em 2014.

Nicolas Cage interpreta Ben Reilly, alter ego do Siper-Noir, que combate o nazifascismo Crédito: divulgação

Quem é Ben Reilly?

Fruto da primeira Saga do Clone dos anos 1970, Ben Reilly é um clone de Peter Parker criado pelo Chacal na cronologia principal da Marvel. Ele se tornou destaque no polêmico segundo arco dos gibis com a temática, que se estendeu pelas várias revistas do Aranha entre 1994 e 1996.

Possuindo todas as memórias do Homem-Aranha original, mas sem poder assumir a identidade de Peter Parker, ele escolheu homenagear os tios que o criaram com o nome Ben Reilly e usou seus poderes para se tornar o herói Aranha Escarlate. Após atritos iniciais, Ben e Peter eventualmente se tornaram grandes amigos e passaram a combater o crime juntos.

A história de Ben nos quadrinhos é bem complicada, com ele já tendo assumido o manto de Homem-Aranha, morrendo, ressuscitando e retornando com uma mentalidade vilanesca como o novo Chacal e, eventualmente, Abismo, seu nome atual.

Na Spider-Noir do Prime Video, os produtores e roteiristas decidiram que seria mais interessante usar Ben como protagonista, uma vez que, atualmente, o público associa o nome Peter Parker a aventuras juvenis mais leves.

À revista Esquire, o showrunner Oren Uziel afirmou que, nos quadrinhos e na série, Ben já passou por todo um arco de desilusão como Aranha: “Ele se cansou do heroísmo e está tentando superá-lo, mas o passado continua a assombrá-lo”. É como se Ben estivesse mais velho e cansado, desiludido com a natureza criminosa da cidade.

Qual a trama?

Spider-Noir traz Ben depois de aposentar sua máscara, trabalhando agora como detetive particular. Em seu escritório, ele é contratado por Cat Hardy (Li Jun Li), que pede que ele investigue o desaparecimento de seu amante, Flint Marko (Jack Huston). Ele aceita, mas acaba se envolvendo com as tramoias de Silvermane (Brendan Gleeson), que tem sequestrado veteranos de guerra para testar um experimento iniciado pelo exército alemão.

Ao longo da investigação, ele é forçado a confrontar erros do passado e os traumas que levaram à sua aposentadoria. Assumindo mais uma vez a identidade do Aranha, ele enfrenta supervilões controlados por Silvermane, o que coloca em risco a vida relativamente pacata que ele vinha levando desde que abandonou a máscara.

E a crítica?

Assim como a parte animada da franquia Aranhaverso, Spider-Noir conquistou a crítica internacional, que vem elogiando não só a atuação de Cage, mas também o roteiro inspirado em clássicos noir como Chinatown, Seven: Os Sete Pecados Capitais e Os Intocáveis.

A fotografia da série, que pode ser assistida em preto e branco e em cores, também tem sido exaltada por críticos. A escolha da produção em usar câmeras próprias para rodar os episódios com os dois estilos contribuiu para recriar a atmosfera de filmes e séries antigos de mistério