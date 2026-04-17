Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:28
Zeca Camargo, de 63 anos, precisou interromper sua rotina na última quarta-feira (15) para dar uma resposta elegante, porém firme, à onda de comentários negativos que recebeu sobre seu peso.
Tudo começou após uma entrevista concedida à jornalista Joyce Pascowitch. Em vez de focarem nas histórias e reflexões do apresentador, muitos internautas preferiram usar o espaço dos comentários para criticar a aparência física de Zeca e questionar seu estado de saúde.
Zeca Camargo rebate críticas sobre peso
Em um vídeo publicado em seu Instagram, Zeca explicou que decidiu se manifestar após começar a receber mensagens de amigos e pessoas queridas que ficaram preocupadas com o "burburinho".
"Fui entender e descobri que isso vem em cima de uma onda de comentários de uma entrevista incrível que eu dei. E aí, claro, sendo rede social, as pessoas estavam interessadas mais na roupa que eu estava usando e na minha forma física, e menos no conteúdo", lamentou o jornalista.
Para tranquilizar, Zeca fez questão de registrar o vídeo logo após sair da academia, reforçando que sua disposição continua a mesma.
"Eu queria dizer que está tudo ótimo. Acabei de chegar do meu treino. Estou aqui, nos meus 63, ralando pra gente conseguir ter um corpo em forma. A mente vai muito bem e está tudo bem", finalizou.