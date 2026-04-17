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Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

O apresentador gravou um vídeo sobre como se sente após ser alvo de julgamentos sobre sua forma física

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:28

Zeca Camargo rebate críticas sobre peso Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Zeca Camargo, de 63 anos, precisou interromper sua rotina na última quarta-feira (15) para dar uma resposta elegante, porém firme, à onda de comentários negativos que recebeu sobre seu peso.

Tudo começou após uma entrevista concedida à jornalista Joyce Pascowitch. Em vez de focarem nas histórias e reflexões do apresentador, muitos internautas preferiram usar o espaço dos comentários para criticar a aparência física de Zeca e questionar seu estado de saúde.

Zeca Camargo rebate críticas sobre peso

Zeca Camargo lamenta críticas sobre seu peso por Reprodução/Instagram
Zeca Camargo lamenta críticas sobre seu peso por Reprodução/Instagram
Zeca Camargo lamenta críticas sobre seu peso por Reprodução/Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
Zeca Camargo sofreu vários assédios durante exibição de reality por Reprodução | TV Globo
Zeca Camargo por Reprodução/Instagram
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Zeca Camargo lamenta críticas sobre seu peso por Reprodução/Instagram

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Zeca explicou que decidiu se manifestar após começar a receber mensagens de amigos e pessoas queridas que ficaram preocupadas com o "burburinho".

"Fui entender e descobri que isso vem em cima de uma onda de comentários de uma entrevista incrível que eu dei. E aí, claro, sendo rede social, as pessoas estavam interessadas mais na roupa que eu estava usando e na minha forma física, e menos no conteúdo", lamentou o jornalista.

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Para tranquilizar, Zeca fez questão de registrar o vídeo logo após sair da academia, reforçando que sua disposição continua a mesma.

"Eu queria dizer que está tudo ótimo. Acabei de chegar do meu treino. Estou aqui, nos meus 63, ralando pra gente conseguir ter um corpo em forma. A mente vai muito bem e está tudo bem", finalizou.

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Jornalista Zeca Camargo

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