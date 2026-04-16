ELEIÇÕES 2026

Dono do hit 'Caneta Azul', Manoel Gomes gera polêmica ao não saber responder sobre propostas: 'Perdido'

Pré-candidato a deputado federal, cantor não conseguiu detalhar seus projetos políticos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:11

Pré-candidato, Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', não sabe responder sobre propostas Crédito: Reprodução/YouTube

Manoel Gomes, dono do hit "Caneta Azul", decidiu trocar os palcos pelos corredores de Brasília. Mas a estreia na política parece não ter começado muito bem. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo partido Avante, o cearense de 56 anos virou assunto nas redes sociais após uma participação, no mínimo, embaraçosa no rádio.

Durante entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana, Manoel foi colocado "contra a parede" pelos apresentadores, que pediram detalhes sobre o que ele pretende fazer caso seja eleito.

Manoel Gomes revela estar perdido sobre propostas políticas 1 de 5

Ao ser questionado sobre suas propostas, Manoel não escondeu o despreparo. Com a simplicidade que o tornou famoso, ele admitiu que ainda não domina os temas centrais do debate público.

“Isso aí a minha equipe vai passar para mim direitinho. Minha proposta é ajudar todo mundo que precisa. Eu sou uma pessoa da roça, sei o que é o sofrimento do povo”, justificou o cantor.

A insistência dos locutores em temas como saúde, segurança e educação rendeu momentos de silêncio e respostas curtas. Quando perguntado sobre segurança, Manoel limitou-se a dizer que "tem muita coisa boa nesse trabalho". Já sobre educação, ele foi sincero sobre seu estado atual: “Por ora, estou perdido na história. Estou começando agora”, confessou.

Com mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, Manoel Gomes tenta seguir o caminho de outros famosos que usaram a popularidade digital para conquistar uma vaga no Congresso. Ele ficou conhecido nacionalmente após um vídeo despretensioso cantando sobre uma caneta perdida na escola ganhar o mundo.