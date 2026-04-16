NOVELA DAS 6

Alika e Niara decidem fugir em busca de apoio político em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:00

Alika e Niara em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/Globo

No capítulo desta quinta (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Omar acordou de vez e a primeira coisa que fez foi chamar por Alika. Isso foi o suficiente para Jendal ter um surto de fúria. O vilão não suporta perder o controle da situação, e ver o rapaz conectado à sua maior inimiga é um golpe no seu ego. Enquanto isso, Mirinho e Adalgisa continuam no maior "lenga-lenga" para despistar Virgínia, com direito Adalgisa se insinuando para o rapaz.

Alika e Niara perceberam que não vão conseguir resolver as injustiças de Batanga ficando paradas. Elas decidiram que a única saída é ir até o Rio de Janeiro buscar apoio para uma intervenção política. É um plano perigoso, mas elas sentem que é a última esperança de liberdade.

A Nobreza do Amor 1 de 27

O final do capítulo reserva um prato cheio: Virgínia e Alika vão se cruzar justamente na estação de trem! Imagina o climão e as trocas de farpas antes do embarque?

