Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alika e Niara decidem fugir em busca de apoio político em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:00

Alika e Niara em 'A Nobreza do Amor'  Crédito: Reprodução/Globo

No capítulo desta quinta (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Omar acordou de vez e a primeira coisa que fez foi chamar por Alika. Isso foi o suficiente para Jendal ter um surto de fúria. O vilão não suporta perder o controle da situação, e ver o rapaz conectado à sua maior inimiga é um golpe no seu ego. Enquanto isso, Mirinho e Adalgisa continuam no maior "lenga-lenga" para despistar Virgínia, com direito Adalgisa se insinuando para o rapaz.

Alika e Niara perceberam que não vão conseguir resolver as injustiças de Batanga ficando paradas. Elas decidiram que a única saída é ir até o Rio de Janeiro buscar apoio para uma intervenção política. É um plano perigoso, mas elas sentem que é a última esperança de liberdade.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Leia mais

Imagem - Xamã quebra o silêncio sobre Sophie Charlotte e conta como é trabalhar com a ex

Xamã quebra o silêncio sobre Sophie Charlotte e conta como é trabalhar com a ex

Imagem - Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Ator de 'Avenida Brasil' vive isolado em sítio e planta o próprio alimento: 'Vizinhos a 1km'

Imagem - 'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

O final do capítulo reserva um prato cheio: Virgínia e Alika vão se cruzar justamente na estação de trem! Imagina o climão e as trocas de farpas antes do embarque?  

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Tags:

tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de abril): energia de movimento e boas surpresas marca o dia

Cor e número da sorte de hoje (16 de abril): energia de movimento e boas surpresas marca o dia
Imagem - Golpes milionários e fugas da prisão: quem é Dominique Scharf, papel de Giovanna Antonelli na 2ª temporada de Tremembé

Golpes milionários e fugas da prisão: quem é Dominique Scharf, papel de Giovanna Antonelli na 2ª temporada de Tremembé
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e virada financeira a partir de hoje (16 de abril)

3 signos entram em uma fase de dinheiro e virada financeira a partir de hoje (16 de abril)