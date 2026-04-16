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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:00
No capítulo desta quinta (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Omar acordou de vez e a primeira coisa que fez foi chamar por Alika. Isso foi o suficiente para Jendal ter um surto de fúria. O vilão não suporta perder o controle da situação, e ver o rapaz conectado à sua maior inimiga é um golpe no seu ego. Enquanto isso, Mirinho e Adalgisa continuam no maior "lenga-lenga" para despistar Virgínia, com direito Adalgisa se insinuando para o rapaz.
Alika e Niara perceberam que não vão conseguir resolver as injustiças de Batanga ficando paradas. Elas decidiram que a única saída é ir até o Rio de Janeiro buscar apoio para uma intervenção política. É um plano perigoso, mas elas sentem que é a última esperança de liberdade.
A Nobreza do Amor
O final do capítulo reserva um prato cheio: Virgínia e Alika vão se cruzar justamente na estação de trem! Imagina o climão e as trocas de farpas antes do embarque?
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.