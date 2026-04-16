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Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada: 'Como se tudo fosse substituível'

Desabafo de Joelson Veloso sobre o luto e a preservação do legado da filha divide opiniões na internet; entenda a polêmica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:22

Pai de Isabel Veloso defende filha após viúvo assumir nova relação
Pai de Isabel Veloso defende filha após viúvo assumir nova relação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima entre a família da influenciadora Isabel Veloso e o viúvo, Lucas Borbas, ficou tenso nesta quinta-feira (16). Após Lucas tornar público que está vivendo um novo amor, apenas três meses após a morte de Isabel, o pai da jovem, Joelson Veloso, usou as redes sociais para desabafar, o que muitos internautas interpretaram como uma resposta direta ao ex-genro.

Sem citar nomes, Joelson destacou que o amor que sentia pela filha é insubstituível. "Hoje o mundo segue… As pessoas seguem… Como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui. Você se eterniza", escreveu o pai da jovem.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais
Em um desabafo nos seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios por Reprodução/Redes Sociais
"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo por Reprodução/Redes Sociais
Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução/Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano por Reprodução/Redes Sociais
Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu" por Reprodução | Redes Sociais
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
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Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais

Enquanto Lucas Borbas defende que "o luto não tem cronômetro" e que já estava sofrendo antecipadamente durante a doença da esposa, o pai de Isabel reforçou a imagem da filha como uma força única. Para ele, a falta de Isabel não é algo que "passa" com o tempo ou com novas companhias.

Joelson ainda destacou o orgulho da trajetória da filha, que lutou contra um câncer agressivo até o fim. "Ensinou a amar de verdade, o que é lutar mesmo na dor, ser forte quando tudo parece impossível", pontuou ele.

Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada
Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

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  • Entenda a polêmica

Tudo começou quando Lucas postou que estava "se permitindo viver" e que encontrou uma pessoa que acolheu sua história e o filho do casal, Arthur. A rapidez com que o influenciador assumiu o novo relacionamento gerou uma onda de críticas de seguidores que ainda lamentam a partida de Isabel, ocorrida em janeiro de 2026.

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Tags:

Isabel Veloso Lucas Borbas Joelson Veloso

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