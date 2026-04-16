Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada: 'Como se tudo fosse substituível'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:22
O clima entre a família da influenciadora Isabel Veloso e o viúvo, Lucas Borbas, ficou tenso nesta quinta-feira (16). Após Lucas tornar público que está vivendo um novo amor, apenas três meses após a morte de Isabel, o pai da jovem, Joelson Veloso, usou as redes sociais para desabafar, o que muitos internautas interpretaram como uma resposta direta ao ex-genro.
Sem citar nomes, Joelson destacou que o amor que sentia pela filha é insubstituível. "Hoje o mundo segue… As pessoas seguem… Como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui. Você se eterniza", escreveu o pai da jovem.
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance
Enquanto Lucas Borbas defende que "o luto não tem cronômetro" e que já estava sofrendo antecipadamente durante a doença da esposa, o pai de Isabel reforçou a imagem da filha como uma força única. Para ele, a falta de Isabel não é algo que "passa" com o tempo ou com novas companhias.
Joelson ainda destacou o orgulho da trajetória da filha, que lutou contra um câncer agressivo até o fim. "Ensinou a amar de verdade, o que é lutar mesmo na dor, ser forte quando tudo parece impossível", pontuou ele.
Tudo começou quando Lucas postou que estava "se permitindo viver" e que encontrou uma pessoa que acolheu sua história e o filho do casal, Arthur. A rapidez com que o influenciador assumiu o novo relacionamento gerou uma onda de críticas de seguidores que ainda lamentam a partida de Isabel, ocorrida em janeiro de 2026.