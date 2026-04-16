POLÊMICA

Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada: 'Como se tudo fosse substituível'

Desabafo de Joelson Veloso sobre o luto e a preservação do legado da filha divide opiniões na internet; entenda a polêmica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:22

Pai de Isabel Veloso defende filha após viúvo assumir nova relação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima entre a família da influenciadora Isabel Veloso e o viúvo, Lucas Borbas, ficou tenso nesta quinta-feira (16). Após Lucas tornar público que está vivendo um novo amor, apenas três meses após a morte de Isabel, o pai da jovem, Joelson Veloso, usou as redes sociais para desabafar, o que muitos internautas interpretaram como uma resposta direta ao ex-genro.

Sem citar nomes, Joelson destacou que o amor que sentia pela filha é insubstituível. "Hoje o mundo segue… As pessoas seguem… Como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui. Você se eterniza", escreveu o pai da jovem.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance 1 de 8

Enquanto Lucas Borbas defende que "o luto não tem cronômetro" e que já estava sofrendo antecipadamente durante a doença da esposa, o pai de Isabel reforçou a imagem da filha como uma força única. Para ele, a falta de Isabel não é algo que "passa" com o tempo ou com novas companhias.

Joelson ainda destacou o orgulho da trajetória da filha, que lutou contra um câncer agressivo até o fim. "Ensinou a amar de verdade, o que é lutar mesmo na dor, ser forte quando tudo parece impossível", pontuou ele.

Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Entenda a polêmica